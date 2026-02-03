ГЕРБ изненада Йотова, предложи нов председател на парламента да стане служебен премиер

ГЕРБ предложиха на президента Илияна Йотова вариант за разширяване на избора за служебен министър-председател чрез излъчване на нов председател на Народното събрание. Идеята беше поставена по време на консултациите на "Дондуков" 2, посветени на процедурата по назначаване на служебен кабинет.

Държавният глава откри втората фаза от разговорите с парламентарно представените партии. Първи на среща, в 11:00 ч., пристигнаха представителите на ГЕРБ - Рая Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева.

Йотова подчерта, че консултациите не са формален акт и предстоят важни решения в труден период за страната. Още: Сянката върху Йотова и нейният късмет: Анализатори за избора на служебен премиер

"Предстоят тежки месеци"

"Предстоят ни тежки месеци, но имаме обща цел - честни и прозрачни избори, добра подготовка за тях и функционираща държава както до назначаването на служебния кабинет, така и по време на неговата работа. Това е сериозна отговорност пред гражданите, които излязоха на протест. Президентът разполага с ограничен кръг от 10 потенциални служебни премиери, като половината от тях отказаха по различни причини", заяви Йотова.

По думите й, към момента има петима кандидати от т.нар. "домова книга", дали принципно съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След приключване на консултациите с политическите сили президентът ще вземе решение на кого да възложи съставянето на служебно правителство. Още: Безпрецедентно: Половината "домова книга" пожела да застане начело на служебната власт (ОБЗОР)

"Вашите позиции ще ми бъдат от голяма полза, но изборът ще направя според собственото си разбиране за интереса на държавата и на българските граждани. Искам днес да обсъдим именно приоритетите и вашето виждане за изборния процес", обърна се Йотова към представителите на ГЕРБ. Още: БСП обяви кандидата си за президент

"Изберете депутат"

От името на парламентарната група Деница Сачева заяви, че президентът се намира в сложна ситуация заради конституционните промени и че ГЕРБ няма да дава конкретни насоки за избора.

"Вашата безпристрастност е ключова. Ние ще се въздържим от оценки за възможните кандидати. Съществува и хипотетична допълнителна възможност - в рамките на настоящия парламент. Ако се прецени, че има народен представител, който е равно отдалечен от политическите сили, ние като най-голяма парламентарна група сме готови да подкрепим избор на нов председател на Народното събрание, който да поеме и конституционния ангажимент като служебен премиер. Целта ни не е да създаваме напрежение, а да разширим вашия избор", посочи Сачева.

В отговор Йотова отбеляза, че изборът на председател на парламента е изцяло в правомощията на народните представители. Тя благодари за предложението и заяви, че ще го постави на обсъждане и с останалите парламентарни сили, като същевременно изрази съмнение дали времето ще позволи подобна процедура. Още: Илияна Йотова обяви кога ще каже кой ще е служебен премиер

По отношение на датата за предсрочните избори президентът заяви, че няма намерение процесът да бъде забавян и ще бъде избрана най-ранната възможна дата, съобразена с празничния календар.

След срещата с ГЕРБ консултациите продължават с "Продължаваме промяната-Демократична България", като разговорът е насрочен за 13:30 ч.