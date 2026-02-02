БСП във Велико Търново издига Крум Зарков за председател на партията

Великотърновските социалисти издигат Крум Зарков за председател на БСП, съобщи общинският и областен председател на социалистите в старата столица Михаил Михалев. На проведено заседание на общинската конференция на БСП във Велико Търново социалистите излъчиха номинации за председател на Националния съвет на БСП и кандидати за народни представители във връзка с предстоящите извънредни избори. Предложените кандидати бяха утвърдени по броя на номинациите им от основните партийни организации.

Крум Зарков е спечелил доверието на общинската организация на БСП и има 25 номинации за председател на партията. По-малко номинации имат Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров. Основните партийни организации са посочили имената и на Борислав Гуцанов, Атанас Атанасов, Габриел Вълков и Галин Дурев.

Общинската конференция на БСП номинира деветима за листата при предстоящите избори за 52-во Народно събрание. С най-много номинации са общинският и областен председател на социалистите Михаил Михалев и действащият народен представител Мариана Бояджиева, която представи отчет за дейността си.

В обръщението си към делегатите Бояджиева обясни, че прави крачка встрани за следващите избори в подкрепа на нови лица в листата и обяви, че ще работи по време на кампанията. Мариана Бояджиева има зад гърба си няколко успешни кампании като водач на листата на социалистите. През 2013 г. тя изведе БСП до първото място в областта. През 2024 г. Бояджиева пое отговорността отново да бъде водач, а гласовете на социалистите се увеличиха за пръв път през последните няколко години.

Бояджиева получи поздравленията на Михаил Михалев за неуморната работа през изминалата политическа година. Той определи нейната дейност като изключително активна и ползотворна за целия регион.

На 31 януари Националният съвет на БСП се събра на заседание, за да обсъди документите за предстоящия конгрес на партията, насрочен за 7 и 8 февруари.