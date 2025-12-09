"Замитане на проблеми": Бюджетна комисия прие отново парите за пенсии

Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене втория, преработен вариант на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. С 12 гласа "за" и 8 "против" управляващите защитиха документа като балансиран и необходим, докато опозицията определи актуализацията като временно прикриване на задаващо се увеличение на данъци и осигуровки.

Проектът запазва размера на осигурителните вноски за следващата година, като предвиденото повишение е отложено за 2027 и 2028 г. Минималната заплата за 2026 г. се планира да стане 620 евро и 20 цента, а максималният осигурителен доход – 2300 евро. Разходите на системата достигат рекордните 15,3 млрд. евро, докато прогнозните приходи са 8,4 млрд. евро – с над 8% повече от планираното през 2025 г. Още: ГЕРБ в Стара Загора обяви подкрепа за протеста на Делян Пеевски

Нарушена връзка между принос и права

Пенсиите остават най-големият разход в бюджета. Според заложените разчети пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. с между 7 и 8%. Средната пенсия се очаква да достигне 541 евро и 20 цента, а минималната – 347 евро. Максималната пенсия остава 1730 евро.

Вдига се обезщетението за отглеждане на дете през втората година – от 50% на 75%. Същевременно обезщетенията за безработица и временна неработоспособност остават замразени на нивата от 2025 г., което предизвика силно недоволство сред част от депутатите.

Венко Сабрутев от ПП предупреди, че "голямото бъркане в джобовете на българските граждани" само е отложено. Той подчерта, че в бюджета липсват редица помощи за деца – еднократните помощи за ученици, за бременност, за раждане, за деца с увреждания и за осиновяване остават замразени. "Абсурдно е да приемаме бюджет, в който децата не фигурират", каза той.

Икономистът от ДБ Мартин Димитров заяви, че управляващите "само отлагат неизбежното" – увеличаване на данъчно-осигурителната тежест. По думите му в проекта липсват мерки за по-добра събираемост на данъците. Още: Заради протестите и бюджета: Властта отказа да участва в ключов разговор с индустрията

От Фискалния съвет също отправиха критики. Богомил Манов предупреди, че разходите растат значително по-бързо от приходите от осигуровки, което "рано или късно ще доведе до вдигане на осигуровките и ще удари бизнеса". Той разкритикува и запазването на тавана на пенсиите, което според него "къса връзката между принос и права". Данните показват, че 936 хиляди пенсионери – 45% от всички – получават минимална пенсия.

Мария Минчева от Българската стопанска камара настоя за ускоряване на създаването на мултифондова система, която да развие и трите стълба на пенсионното осигуряване.

Опозицията говори за замитане на проблеми

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи преработката на бюджета като "половинчата крачка назад заради общественото напрежение". Той заяви, че замразяването на обезщетенията за безработица и тавана на пенсиите, съчетано с повишаването на максималния осигурителен доход, е несправедливо: "Стана напечено и решихте да дадете назад докато утихне шумът, но догодина всичките безобразия ще се случат." Още: Кметът на Ботевград забрани контрапротеста в подкрепа на Пеевски

Мария Илиева от "Величие" също видя в проекта "отлагане на проблемите за следващата година" под натиска на протестите.

От "Възраждане" Георги Хрисимиров заяви, че партията няма да подкрепи бюджета: "Максималният осигурителен доход скача на 5200 лв. от 3750 лв. – това щеше да е приемливо, ако хората получаваха нещо насреща."

Търсим баланс, реформите предстоят

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев от ГЕРБ подчерта, че бюджетът се гласува само за 2026 г., а решенията за 2027 и 2028 г. ще бъдат обсъждани допълнително. Според социалния министър Борислав Гуцанов проектобюджетът "търси баланс" и запазва мерки за "изсветляване на сивата икономика", въпреки отпадането на планираното двойно увеличение на данък дивидент и повишението на осигуровките. Още: И Бюджет 2026 vol.2 е за кофата: Венко Сабрутев каза ще управлява ли ПП-ДБ с ГЕРБ

Промените идват след вълната от протести в цялата страна, довела до изтегляне на първоначалния вариант на бюджета и подновяване на диалога в Тристранния съвет. Така отпаднаха идеи като удвояване на данък дивидент, вдигане на вноските за пенсия с 2 процентни пункта и задължителен сертифициран софтуер за продажби, срещу който остро възразиха малки търговци.

Управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева заяви пред депутатите, че паралелно с бюджета се изготвя и пътна карта за бъдещи реформи в пенсионната система. Тя посочи, че се разглеждат промени и в модела за болничните: "България е единствената държава, която плаща толкова рано дните на болничния. В Австрия например служителите имат право на 7 дни хоум офис."