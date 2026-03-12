Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

12 март 2026, 9:05 часа 179 прочитания 0 коментара
Социалният министър: Няма средства за помощ при поскъпване на горивата

Няма как да има средства на този етап. Все още няма Закон за държавния бюджет. Ако в удължителния бъдат предвидени допълнителни средства, тогава може да се говори за подобни мерки. Но възможностите на държавата в момента са силно ограничени. Така социалният министър Хасан Адемов отговори на въпрос има ли пари да се помогне на най-уязвимите групи, ако покачването на цените на горивата продължи. 

По думите му министърът на енергетиката и министърът на финансите следят темата отблизо. "Ако се прецени, че трябва да се въведе подобна мярка, ще се използват инструментите, договорени на ниво Европейски съюз и възможни към момента в България", обясни Адемов в ефира на Нова телевизия. 

Социалният министър изтъкна, че следващата седмица започва раздаването на хранителни пакети по европейска програма за най-нуждаещите се граждани. Той обясни, че предишното ръководство на министерството е решило тези помощи да се раздадат след изборите, но "гладът и нуждите на хората не могат да зависят от датата на вота".

"Затова решихме пакетите да започнат да се раздават още сега. Те съдържат 11 основни хранителни продукта – брашно, захар, олио и други. Общо около 11 килограма продукти за едночленно домакинство. Около 531 хиляди домакинства имат право на тази подкрепа", обясни той. Хранителни пакети ще се раздават от Българския червен кръст. 

Относно добавките, които ще бъдат раздадени на пенсионерите, Адемов заяви, че е подготвен законопроект за промени в Закона за социалното подпомагане. "Идеята е помощите да не бъдат само за пенсионерите, а да обхванат и други уязвими групи - трайно безработни, хора с увреждания и други нуждаещи се. Така подкрепата ще бъде регламентирана със закон, а не да изглежда като политическо решение преди избори", категоричен е той.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
