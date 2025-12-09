Кметът на Ботевград забрани контрапротеста в подкрепа на Пеевски

Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов издаде заповед за забрана на митинга, организиран от "ДПС - Ново начало", планиран за днес (9 декември) от 17:00 до 22:00 ч. в градския парк. Проявата бе разглеждана в публичното пространство като контрапротест в защита на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и кабинета "Желязков", в който партията на Пеевски формално не участва.

Според заповедта, издадена на основание чл. 12, ал. 2, т. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, местната власт е констатирала сериозни рискове за обществения ред, ако мероприятието бъде проведено.

"Странни са някои закони. Кметовете не могат да разрешават, но могат да забраняват. Извинете, че забранявам на Ботевград да излезе да брани Пеевски! П.С. Когато па.., когато па...", написа Гавалюгов в социалните мрежи и публикува забраната. Още: Гюнер Тахир даде примери: Най-големите дерибеи са при Пеевски

Вълна от недоволство в социалните мрежи

Гавалюгов посочва, че веднага след обявяването на събитието в социалните мрежи и местните медии е възникнала "вълна от недоволство, несъгласие и открито възмущение" срещу провеждането на митинг в подкрепа на правителството и конкретно на "ДПС - Ново начало" именно в Ботевград. Част от аргументите на гражданите, отразени и в мотивите на кмета, са свързани с липсата на активна местна структура на партията и с усещането, че проявата цели да създаде впечатление за подкрепа, която реално не съществува сред местното население.

Според заповедта, изборът на Ботевград за място на подобно политическо събитие е бил възприет като опит за "подмяна на представителността", тъй като масовостта на митинга би се основавала основно на участници от други населени места. Още: БОЕЦ предупреждава: Сигнали в МВР - Пеевски ще атакува собствените си протести за нагнетяване на напрежение

Призиви за контрапротест и риск от сблъсъци

Кметът подчертава, че в социалните мрежи стотици жители са изразили намерение да организират контрапротест по същото време и на същото място. Според него това създава реална предпоставка за сблъсъци между протестиращи и контрапротестиращи, провокации и ескалация на напрежението.

В заповедта се отбелязва, че за да се гарантира безопасността, би било необходимо значително полицейско присъствие. Такъв ресурс не може да бъде осигурен нито от местното районно управление, нито от външни структури на МВР, предвид динамичната обстановка в страната и множеството паралелни събития на други места. Още: След протестите и изтеглянето: Правителството одобри новия бюджет за 2026 г.

"Съществува реална и непосредствена опасност"

Според Гавалюгов анализът на обществените настроения, изразени публично и в лични разговори, показва ясно, че провеждането на митинга би довело до "сериозно ескалиране на напрежението" и до "непосредствена опасност от нарушаване на обществения ред".

На това основание той се възползва от правомощието си да забрани мероприятието. Заповедта вече е съобщена на организаторите и на органите на МВР. Още: Отцепен периметър, МВР и НСО: Пеевски се разхожда "сред хората" в Кърджали (ВИДЕО)

Забраната може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, но жалбата няма да спре изпълнението на заповедта.