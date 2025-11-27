Войната в Украйна:

27 ноември 2025, 05:56 часа 260 прочитания 0 коментара
Заради Бюджет 2026: Народната любов и бягството на депутатите (ВИДЕО)

До малките часове на денонощието, независимо че в София по-късно тази нощ започна да вали по-сериозно, протестиращи блокираха сградата на бившия Партиен дом, която в днешно време пак е на Народното събрание, докато на мазилката над главния вход на старата сграда, срещу паметника на Цар Освободител, вече се лющи.

В крайна сметка блокираните народни представители тръгнаха да излизат, но бяха посрещнати по начин, по който едва ли биха искали да се сблъскват с избирателите си. Пример от късно тази нощ - черен автомобил, в който се твърди, че е бил депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев, и опитът му да излезе от парламента. Как беше посрещнат, вижте:

Но не само това - появиха се и видеокадри, за които се твърди, че показват работещи в популярна охранителна компания, които охраняват депутатите. На кадрите обаче хората са с униформи на полицията - дали твърдението е вярно, трябва да бъде потвърдено.

Ивайло Ачев
