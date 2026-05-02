Попаднахме в бюлетина - не изборна бюлетина, а в бюлетина на МВР.

Макар че пак става въпрос за изборите и за бюлетините.

Един от робите на ПРАС-ПРЕС - Христо Комарницки, написа във Фейсбук призив с истеричен стил и големи букви, апелирайки всички, които искат да се върне българският лев, да го напишат върху бюлетината, с която гласуват.

Дали някой е взел за чиста монета-копейка написаното от Комарницки, не знаем - човешките възможности са неограничени, но някои все пак са ограничени.

Обаче се намериха хора да недоволстват и заклеймиха Комарницки като подъл манипулатор. И това е в реда на нещата - свободна държава сме и всякакви изпечени манипулатори години наред паразитират върху разпалваните от самите тях страхове на хората.

Но най-удивителното е, че във връзка с тази подчертано издевателска публикация Комарницки бе привикан в Икономическа полиция да пише обяснения. Защо точно в Икономическа полиция - още една удивителна научна загадка!

Малко след като историята получи гласност, вече се намеси самият министър на вътрешните работи, който пусна кратко видео във Фейсбук и направи приятна реклама на ПРАС-ПРЕС.

Министърът се обяви за голям почитател на Комарницки и заяви, че инициативата да се искат обяснения от художника не е на МВР, а на Софийска градска прокуратура.

Всичко това министърът изрече над екземпляр на миналия брой на ПРАС-ПРЕС, разтворен тъкмо на плаката с видната прокурорка Русинова от Софийска градска - Евро-стопаджийка, с която министър Дечев си има професионална закачка.

Какво пък - министърът си направи тролинга, ние благодарим за рекламата. Очакваме милиони нови читатели - прокурори, полицаи, политици, цялото прогресивно човечество и разбира се, всички наши неприятели, които искат да са толкова умни и красиви, колкото сме ние.

Източник: Прас Прес