Прегрупиране на свлачищата

Подкара се вече новата власт, почнаха великите промени с големите надежди, а невижданото свлачище до Пампорово символично беляза началото на новия политически курс в страната: притури се планината, свлече се натурата.

До редакционното приключване на броя държавната охрана на Борисов и Пеевски не беше свлечена, още са си облечени с НСО и пиле не може да прехвръкне до тях, освен ако не е Мата Хари с пълен чувал чекмеджета - по тая точка още няма промяна.

Обаче има промяна в един от символите на отиващата си власт: ръководството на Магазини за хората подаде оставка. Колко пари потънаха в тая арогантна глупост, сигурно и Пеевски не знае, защото вече ги е изхарчил за изборите, които пък спечели Радев.

Здраве да е, пари ще се намерят, доверието между хората го няма и даже ПП-ДБ се прегрупираха и разтуриха, за да образуват ляво и дясно свлачище.

Сарафов, който въведе думата “прегрупиране” в публичната реч, също подаде оставка, само не е ясно кой точно и кога му я поиска. Демерджиев от новата власт написа бабаитски пост в стил “излизай от прокуратурата, Сарафов, подъл страхливецо” - обаче оставката била депозирана още предния ден и Демерджиев (май) знаел това. Демек (ако е вярно) - Демерджиев си е писал героическа точка за вече взето на друго място решение.

Митрофанова пък не била поканена на откриването на първото заседание на парламента.

Ето това вече и нас ни стъписа - не знаем сега, някаква оперативна комбинация ли е това, прегрупиране ли, заблуждаваща маневра, многоходова комбинация?... Свлачището дойде, Митрофанова не дойде.

Ама ние докато се чудим какво беше това, видни чугунени чебурашки полудяха в интернет. Разни нидялкувци и тем подобна прокиснала вата, просто прокапаха с гнойни сълзи като член с инфекция, затрупан и прегрупиран под свлачището на световния сатанизъм.

Източник: Прас Прес