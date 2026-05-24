ВВС на Украйна официално обявиха тревога заради обстрел с "Орешник"

Точно в 0:51 часа българско време в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС се появи съобщение за опасност от обстрел с руската ракета със среден обсег "Орешник" - ОЩЕ: Зеленски: Тази нощ очакваме Русия да стреля по нас с "Орешник"

Съгласно информацията от украинските ВВС, в 0:59 часа е засечен "високоскоростен (въздушен) обект", насочен към Киев. Ако става въпрос за "Орешник", той трябва да стигне до украинската столица към 1:10 часа българско време, но се появи информация, че опасност има поне до 1:40 часа. В чатове в украински медии се появиха съобщения, че ракета "Орешник" е ударила в района на Бела Церква - това обаче са потребителски твърдения, не официални данни. Същите съобщения - за "високоскоростни обекти", минути по-рано бяха обявени от украинските ВВС за Житомир и Староконстантинов, където има украинско военно летище. А две минути след 0:30 часа украинските ВВС съобщиха, че руснаците са вдигнали във въздуха изтребители МиГ-31, с които се изстрелват свръхзвуковите ракети "Кинжал". Отделно Руската федерация е пратила и поне 4 стратегически бомбардировача Ту-95 от летището в Оленя, а украинският мониторингов канал "Николаевски Ваньок" подаде данни за поне 6 изстреляни срещу Киев руски балистични ракети, минути по-късно съобщи за още 4 балистични ракети, летящи към украинската столица.

По-рано тази вечер излезе информация, че Русия е преместила ракетна система "Бастион" в Курска област, създавайки потенциална заплаха за стрелба с модифицирани противокорабни ракети "Оникс" и "Циркон" с по-кратко време на полет по цели в Украйна. А още след 18:30 часа на 23 май каналът в Телеграм на украинските ВВС се препълни със съобщения за изстрелване на руски дронове клас "Шахед" по цели в цяла Украйна - Запорожка област, Николаев, Суми, Чернигов, Днипро, Харков, Киев.

Още: Дания унизи Русия в ООН за удара срещу "деца" в Старобелск: Искаме да проверим дали лъжете