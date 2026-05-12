Баница за новобранеца: Новите придворни на Радев

Всяка власт и всеки цар си върви с шлейф от придворни говорещи глави - медиумите, които обясняват на простите хора, че Царят не е гол, ами е прав, дори когато съгреши седнал в скута на Сатаната.

Полковник Дрангов е казал, че “празна раница не пази граница” - тоест войникът трябва да е нахранен.

Ако е представител на хайверената левица като Иво Христов - трябва да го нахраниш с ягоди, шампанско и хайвер. Ако е идеалист като Янаки Стоилов, трябва да го храниш с правилни цветове - за Янакито е непоносимо да влиза в телевизионно студио или тролей в жълто-синя окраска.

Явор Дачков като интелектуалец бива отхранен с дъбов паркет и самогон от табуретка.

Самият Радев също не бива да остава гладен. Макар че е генерал, той е новобранец в изпълнителната власт и винаги ще има нужда от топла духовна баница.

А най-голямата баничарка на всички времена и всички власти е незаменимата Валерия Велева, която е въртяла баници и сарми на всички силни мъже в българската политика от Борисов и Доган до Пеевски и Радев - според това кой, кога и колко е овластен.

Поредната перестройка на фурната ѝ наблюдавахме на живо тия дни - до оня ден менците ѝ напиваше Делян Пеевски, днес вече в същите менци Валерия пере чорапите на бившия Мистър Кеш.