Обирът на века?! Усик бе на прага на невиждан резил, но безумен съдия спря исторически триумф в бокса

Световният шампион в тежка категория Олександър Усик успя да защити титлата на WBC срещу кикбокс легендата Рико Верхувен по меко казано скандален начин, след като в продължение на 11 рунда категорично губеше битката, а накрая съдията на ринга взе изключително спорно решение да прекрати мача в негова полза. Верхувен бе на прага на историческа победа, но падна в нокдаун в 11-ия рунд. Той се изправи и продължи да се бие, като получи още няколко тежки удара, но изглеждаше напълно в съзнание и готов да продължи. Вместо да остави битката обаче, съдията на ринга взе решение да я прекрати, което бе противоречиво решение, особено в мач за световната титла в тежка категория.

Олександър Усик спря вдъхновената кикбокс легенда Рико Верхувен по противоречив начин

За изненада на мнозина, Верхувен тотално доминираше в мача от първия рунд. Той бе изключително подвижен и с краката, и с ръцете, бе по-активният боксьор на ринга, вкарваше много повече успешни удари, а в защита бе изключително дисциплиниран. Високото му равнище се запази почти до края на мача, като спечели почти всички рундове. В първите 10 рунда Усик успя да надделее в не повече от 1-2, като видимо не бе на себе си. И когато изглеждаше, че няма какво да спаси украинеца от първа загуба на професионалния ринг, дойде и съдбоносният 11-и рунд.

Съдийското решение, което хвърли петно върху една от най-големите сензации в боксовата история

В този предпоследен рунд Усик успя да обърне събитията с впечатляващ нокдаун с десен ъперкът. След това обаче Рико се изправи, а мачът продължи. Украинецът продължи атаката си с още няколко мощни удара, и изведнъж съдията се намеси и прекрати срещата само 2 секунди преди камбаната. Верхувен видимо недоумяваше защо битката е прекратена, като остана прав и изглеждаше готов да понесе ударите и да влезе в 12-и рунд, където да опита да стигне до победата. Вместо това обаче, съдията присъди победа на Усик. А в социалните мрежи се появиха непотвърдени информации, че от щаба на Рико са поискали прекратяване на мача.

ВИЖТЕ: Скандалният начин, по който спряха Рико срещу Усик (ВИДЕО)

THE MOMENT OLEKSANDR USYK STOPPED RICO VERHOEVEN 🤯



THOUGHTS ON THE STOPPAGE⁉️ pic.twitter.com/eUFQ3efyfb — Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 23, 2026

Ако Верхувен бе стигнал до победата, това вероятно щеше да се превърне в една от най-великите победи в историята на бокса. Той щеше да стане и първият световен шампион в тежка категория, чийто първи спорт не е боксът. Сега обаче Усик остава световен шампион и има 25 победи на професионалния ринг (16 с нокаут) и 0 загуби.

Развой на мача Усик - Верхувен по рундове

Рунд 1

Първите секунди обичайно бяха за опознаване, но първото точно попадение отиде на сметката на Верхувен. В средата на първия рунд кикбоксьорът се хвърли вабанк в опит да свали съперника, но украинецът се измъкна невредим. Рико продължи да е по-активен и по-агресивен до края на рунда, като определено показа, че може да бъде голяма заплаха за световния шампион.

Рунд 2

Усик опита да излезе с нова нагласа за втория рунд, с малко по-активни действия на ринга, но Верхувен нямаше намерение да отстъпва, като опита да го налага с удари до въжетата. Стигна се до няколко клинча. Верхувен продължи да пуска заплашителни удари, които повечето пъти пропускаха целта, а Усик му отговори с няколко точни крошета в тялото. На няколко пъти украинецът изглеждаше неподготвен - хванат в крачка, със свален гард, а съперникът му не чакаше втора покана. Още един рунд на сметката на нидерландеца.

It’s looking like Rico Verhoeven has won every round so far against Oleksandr Usyk 😳#UsykRico pic.twitter.com/Wzyd0gzZzv — Combat Casuals (@Combat_Casuals) May 23, 2026

Рунд 3

Верхувен задържа изключително високото си ниво и в третия рунд, като вкара още повече точни попадения. Усик понесе няколко тежки удара, но не позволи да бъде съборен. Украинецът обаче продължаваше да стои по-пасивен на ринга, а Рико търсеше не се притесняваше да търси атака от почти всяка позиция.

Рунд 4

Рико продължи да впечатлява с подвижността си, като изглеждаше много по-добре на ринга. Усик видимо започна да се уморява, но към средата на рунда успя да се върне в мача с няколко добри комбинации, довели до точни попадения в главата на съперника му. Адски високото темпо започна да се отразява и на двамата боксьори, като това бе първият рунд, в който Усик успя да изравни мача.

Рунд 5

В петия рунд Усик опита да държи Верхувен на дистанция и да търси удобен момент за удар към изключително подвижния Верхувен. И двамата си размениха точни крошета, но рундът премина по-пасивно, със спазване на по-голяма дистанция и повече предпазливост. Още един равностоен рунд.

Рунд 6

Верхувен продължи да следва стратегията си и да се боксира по впечатляващ начин срещу световния шампион. За украинеца бе почти невъзможно да достигне до точен удар, докато Рико често пробиваше гарда му и нанасяше точни попадения. Рунд за Верхувен.

Рунд 7

Олександър Усик изглеждаше безнадеждно и в този рунд, като не се виждаше как може да пречупи вдъхновения нидерландец. Рико остана много подвижен и с краката, и с ръцете, като вкара и няколко тежки удара на Усик, а същевременно избегна такива. И този рунд отиде на сметката на Рико.

Рунд 8

В първата минута изглеждаше, че темпото спада, и тогава дойдоха поредните мощни атаки на Рико. Усик нямаше отговор: трябваше да поеме всичко и да приеме, че и в този рунд е превъзхождан от нидерландеца. В края на рунда Усик опита да се хвърли за обрат, но без успех.

😳💥 RICO VERHOEVEN STUNS OLEKSANDR USYK IN THE EIGTH ROUND. pic.twitter.com/jrqjvH6ZH1 — Home of Fight (@Home_of_Fight) May 23, 2026

Рунд 9

45 секунди след началото на рунда Рико отново се озова в позиция да налага Усик с поредица от крошета. Вместо да се уморява, нидерландецът изглеждаше все толкова свеж и в много по-добра кондиция от Усик, който отново пое много тежки удари. Впечатляваща бе и дисциплината на Рико, когато се защитава - недосегаем за световния шампион.

Рунд 10

Въпреки че води по точки, Верхувен продължи да е активен и да търси точни попадения. И за миг нидерландецът не отстъпи инициативата на Усик, дори напротив - отново успя да притисне украинеца до въжетата в опит да го свали на земята. А световният шампион изглеждаше безпомощен и без сили да потърси обрат в мача. Всичко това се промени в последните 30 секунди от рунда, когато Усик най-после успя да разклати опонента си - и вероятно да спечели рунда, а с това и да си даде надежди за последните два рунда.

Рунд 11

Олександър Усик не успя да достигне опонента си в първата минута, но постепенно започна да се доближава до Рико. Нидерландецът започна да се уморява, но не достатъчно, за да стане уязвим. 30-на секунди преди края обаче Усик вкара десен ъперкът, с който прати Верхувен в нокдаун. След това мачът продължи, а Усик вкара още няколко тежки удара, при които съдията взе изключително странно решение да прекрати мача, докато Рико е на крака и в адекватно състояние, и то само 2 секунди преди камбаната.

The referee was supposed to move Oleksandr Usyk to the neutral corner after the knockdown but he didn’t. Usyk was right in his face when the fight restarted. Again, boxing protected its champions. pic.twitter.com/4NzEWYzibY — The Sports Pulse (@Tsportspulse) May 23, 2026

Преди мача Усик - Верхувен

Усик не се е качвал на ринга от юли 2025 година, когато нокаутира Даниел Дюбоа в петия рунд и затвърди статута си на доминант в тежката категория, притежавайки поясите на WBA, WBC, WBO, IBO, IBF и The Ring. В последните четири години Усик записа шест победи, включително по две над Тайсън Фюри, Антъни Джошуа и Дюбоа.

За Верхувен това ще бъде сериозно предизвикателство извън комфортната му зона. Нидерландецът има само един професионален боксов мач – нокаут във втория рунд през 2014 г. След като напусна GLORY след успешна защита срещу Артьом Вахитов през юни 2025-а, той води разговори и с UFC за евентуален двубой срещу Дерик Люис, но до подпис не се стигна.

Усик изрази уважение към бъдещия си съперник, подчертавайки, че върхът в който и да е спорт изисква изключителен характер и постоянство. Верхувен от своя страна заяви, че дългогодишното му господство в кикбокса не е намалило глада му за нови върхове.

