10 Не!Ща, които Радев може, но няма да направи

Генерал-президент Румен Радев спечели единодушно изборите и съвсем скоро България я очаква прогресивиране до висини. Ако не директно в стратосферата, то поне до кота пилон на Рожен.

Ето какво може да се случи, но надали ще:

1. Да върне лева. Хората вече свикнаха, а и ще е скъпо да се напечатят нови левове и да се унищожат вече напечатаните еврота. Язък.

2. Да каже истината за кемтрейлс. Животът е по-добър, ако има мистерия и загадки. Не може всичката истина на тепсия, ще се изгуби магията от това да гледаш към небето и да се чудиш какво е искал да каже авторът с хаотичните драски в небосклона - някои отиващи си по-бързо от други, не заради разлика в кондензацията на различни височини и въздушни течения, а заради тежките метали, с които ни кастрират душевно.

3. Да назначи Виктор Орбан за външен министър на България. Човек, знаещ езици, знаещ как да защитава национален суверенитет в рамките на ЕС, но не и що се отнася до Москва, идеален кандидат. Но си пада малко гербаджия и не е редно такова назначение.

4. Да направи реформи в образованието и децата да бъдат по-подготвени със знания и умения в AI епохата, вместо да се налага след като завършат формалното си образование, да се запишат на курсове, с които да станат адекватни на пазара на труда и кариерата им да започне, когато вече са на по 27.

5. Да арестува Пеевски. Но няма да успее да го направи, защото Пеевски ще се скрие в Дубай, докато няма гаранция за това, че ще може да бъде отново сред хората.

6. Да постигне мир в Украйна по дипломатически път. Как точно ще го направи все още не се знае и именно затова няма.

7. Да класира България на Световното по футбол. Алтернативното, в което ще играем с Русия, Беларус и Иран. Но няма да го направи, защото след фурора в Индонезия нашите ще вземат да победят и тук, и на Путин само това му остава.

8. Да намали цените. Хората са недоволни от високите надценки и инфлацията, но прекалено лесен живот ще направи нашенеца мекушав. Нека имаме изпитание, а да не се глезим с поносими условия на живот.

9. Да узакони паркирането по тротоари. Ми то няма къде да се паркира, така че е удачно човек да паркира където му скимне. Но ако не нарушаваш правилата, къде е тръпката в това?

10. Референдум за излизане от Европейския съюз. Много пари ще струва просто.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес