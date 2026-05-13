Още 10 неуспешни атентата срещу Тръмп

Може да харесвате или да мразите Тръмп, но едно е очевидно и не търпи второ мнение - той е неуязвим. Стрелят го, нападат го, подиграват му се, обещават му да сядат на масата за преговори, докато стрелят с ракети по жилищни блокове, но той не пада. Нито тялом, нито духом.

Ето още начини, с които той е невъзможно да бъде уязвен, ето още десет атентата, обречени на провал:

1. Запушване на Ормузкия проток. Човек, ядящ макдоналдс и кеефси за закуска, обяд, вечеря и среднощно похапване, докато спами в соцмрежите, има запушени артерии от четиресет години насам. Един проток не може да го катурне.

2. Холивудска звезда да го нарече Хитлер. Знаем, че това би сразило всеки човек, който се вълнува от публичния си имидж, но Доналд Тръмп е най-несуетният човек в света и критиките срещу него от актьори и звезди от шоу-бизнеса се отблъскват от него както яйце на очи от чисто нов тефлонов тиган.

3. Анатема от Папата. Папата може да е основен вносител на Христос за Католическия свят, но Тръмп е този, който може да въведе митнически тарифи за този внос мигновено.

4. Илон Мъск да разкрие връзката на Тръмп с Джефри Епстийн в прилив на някаква кетаминова ревност. Знаем, че любовта там е гореща и сме на едно прещракване до това нещата да заприличат на Съдебен спор, но кой по дяволите, би повярвал на Мъск, който се оказа, че не е бил на острова, защото не е бил поканен, въпреки че доста е драпал и е писал имейли на Джефри да го въведе в сектата.

5. Да му спрат Wi-Fi-а. Това би повалило обикновен държавник, но Тръмп може да излъчва статуси директно чрез инфрачервеното си сияние и няма как да бъде спрян.

6. Да му връчат доклад от 900 страници за неуспехите във вътрешната и външната политика с конкретни данни и обосновки. Информацията не може да събори човек, който може да държи реч и да спи едновременно.

7. Да му кажат, че историята ще го съди. Президентът е отвърнал, че познава отлични адвокати, историята е корумпирана, а съдебната зала така или иначе ще бъде съборена и превърната в зала за балове.

8. Да го изправят пред огледало, за да види каква дърта гротеска е. Огледалото е фейк нюз, то даже обръща лявото да е дясно. Не може да му се вярва, съответно не може да го сломи.

9. Да го поканят на конкурс за красота с 16-годишни миски, но да забравят да му кажат къде и кога е. Това ще го напрегне най-много от всичко, но може просто да помирише пръстите си, за да се успокои.

10. Трета Световна война с масово тестване на ядрения арсенал. Радиацията не може да го засегне, защото е прекарал 1/3 от живота си в солариум. Затова вие се оправяйте, той ще си е добре.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес