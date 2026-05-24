Първи данни: "Орешник"-ът, ако е той, пропусна Киев с 80 километра (ВИДЕО)

24 май 2026, 1:59 часа 445 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Все още не е официално, но все повече украински информационни източници предават репортажи, а в Телеграм излизат видеокадри и снимки, показващи, че руска ракета е попаднала в района на градчето Била Церква в Киевска област. Предвид кадрите, ракетата много прилича на прословутата ракета със среден обсег "Орешник", с която руският диктатор Владимир Путин така се гордее - ОЩЕ: Путин изстрелял втора ракета "Орешник" по Украйна, но тя се разбила в Русия: Твърдение на The Forbes*

Известно е, че "Орешник" носи до 6 бойни глави с по до 6 суббоеприпаса. Първите видеокадри от Била Церква показват именно подобно оръжие. Самият град е на 80 километра южно от Киев:

Междувременно се появи информация за изстреляни от руснаците крилати ракети Х-101, модифицирани противокорабни ракети "Оникс" и модифицирани противокорабни ракети "Калибър". Отделно по-рано излязоха данни за свръхзвукови ракети "Кинжал" и балистични ракети, а украинските мониторингови канали "Николаевски Ваньок" и "Труха" казват, че само по Киев са изстреляни 20-25 далекобойни дрона клас "Шахед" с реактивни двигатели - ОЩЕ: ВВС на Украйна официално обявиха тревога заради обстрел с "Орешник"

Кмет на Киев Виталий Кличко съобщи в канала си в Телеграм, че има първи данни ранени в украинската столица от руския ракетен обстрел, както и щети по сгради. Ракетни отломки са паднали върху 24-етажна сграда в район "Шевченко". Руската атака продължава.

Ивайло Ачев
