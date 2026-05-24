Първи данни: "Орешник"-ът, ако е той, пропусна Киев с 80 километра (ВИДЕО)

Все още не е официално, но все повече украински информационни източници предават репортажи, а в Телеграм излизат видеокадри и снимки, показващи, че руска ракета е попаднала в района на градчето Била Церква в Киевска област. Предвид кадрите, ракетата много прилича на прословутата ракета със среден обсег "Орешник", с която руският диктатор Владимир Путин така се гордее - ОЩЕ: Путин изстрелял втора ракета "Орешник" по Украйна, но тя се разбила в Русия: Твърдение на The Forbes*
Известно е, че "Орешник" носи до 6 бойни глави с по до 6 суббоеприпаса. Първите видеокадри от Била Церква показват именно подобно оръжие. Самият град е на 80 километра южно от Киев:
Close-up footage from Russia's Oreshnik strike in Ukraine. The footage is cut too soon to determine impact but this might be kinetic impact only. #Ukraine pic.twitter.com/hs9REF5qwY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 23, 2026
New footage reportedly shows an Oreshnik strike near Bila Tserkva, with the missile separating into submunitions shortly before impact. #Ukraine pic.twitter.com/ebXFrpeJBu— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 23, 2026
Russia has reportedly hit Ukraine’s Kyiv region with an Oreshnik missile. pic.twitter.com/VlR3QROd8M— Clash Report (@clashreport) May 23, 2026
Other angles of the Oreshnik strike on Kyiv. https://t.co/ySDwXzwWGa pic.twitter.com/zWJcwhR9he— Clash Report (@clashreport) May 23, 2026
Междувременно се появи информация за изстреляни от руснаците крилати ракети Х-101, модифицирани противокорабни ракети "Оникс" и модифицирани противокорабни ракети "Калибър". Отделно по-рано излязоха данни за свръхзвукови ракети "Кинжал" и балистични ракети, а украинските мониторингови канали "Николаевски Ваньок" и "Труха" казват, че само по Киев са изстреляни 20-25 далекобойни дрона клас "Шахед" с реактивни двигатели - ОЩЕ: ВВС на Украйна официално обявиха тревога заради обстрел с "Орешник"
Кмет на Киев Виталий Кличко съобщи в канала си в Телеграм, че има първи данни ранени в украинската столица от руския ракетен обстрел, както и щети по сгради. Ракетни отломки са паднали върху 24-етажна сграда в район "Шевченко". Руската атака продължава.