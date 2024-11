10 нашенски легенди, за които да се направят филми

Българите имат нужда от хубави и вдъхновяващи филми за своите герои и легенди. Това съждение се доказа през последния месец, но не бива да оставаме с едно явление, а трябва да впрегнем културната си промишленост и да родим още хубави филми.

Ето какви драматизации на биографии ще дадат още по-мощни криле на нашенския дух, националното ни самочувствие и ще вдъхновят обикновените хора да преуспяват в своите поприща.

1. Ботев и Левски. Да, вече имаше сравнително наскоро филми за тях, но не пожънаха еуфория и даже имаше дюдюкане от публиката. Но защо да не се направи една екшън-комедия, подобна "Ченгета в Бевърли хилс", в която двамата са ортаци и непрестанно се преследват със заптиетата, а това, което ги крепи, е бодрият им дух, находчивостта и стремежа към правда и свобода. Ролите им може да бъдат изиграни от жени, за да е по-холивудчанско. Името на филма? Дръзките хъшове.

2. Джон Атанасов. Изобретяването на компютъра е сравнително скучен процес, особено че първите компютри са били скучни и не са имали интернет или игри. Но какво ще се случи, ако българският Прометей се спуска в съня на Джон, за да му даде огъня на технологичната революция? Първата крачка към изкуствения интелект, който човечеството днес почти е завършило, за да създаде форма на живот по свой образ и подобие и да покаже на Зевс, че не ни е татко. John vs. Zeus: Round 1 звучи като инстантен хит.

3. Полетът на Сокола. Филм, заснет с VR камера и от пръв поглед, който да ни покаже света през очите на един доказан мъдрец, обединител, държащ етническия мир в България и неподправен евроатлантик. В една от сцените дори той ще роди Делян Пеевски, затова филмът не се препоръчва за деца и за хора със слаби нерви, тъй като има много кадри с разпределени порции и преяждане.

4. Една вдъхновяваща история за Тодор Живков. Но не просто филм, а мюзикъл с много песни, танци и туъркване от страна на Цола Драгойчева. Не знаете какво е туъркване? Ситуацията ви буди завист, защото предстои да научите нещо от изключителна полза за душевно възвисяване, също каквато е историята на обикновения човек, станал вожд на България макар да има интелектуалния заряд на сапунерка. Танц с Тато.

5. Филм за Бойко Борисов. Историята на едно дете, което яде филия с мас и рита топка, но един ден ще рита топка и ще спасява българската държавност. Себеотрицание, компромиси и борба с мафията ще се преплитат с личните драми, предателствата и ровенето в чекмеджета от недобросъвестни погледи. Даже и заглавието си го имаме: "Не подценявай Дунди в последните секунди."

6. Ружа Игнатова. Мистерия, конспирации, Шифърът на Леонардо среща Zeitgeist. Документален екшън или трилър, в който една гениална жена преобръща представите и джобовете на света, преди да потъне. OneCoin To Rule Them All би било кликбейт заглавието, което ще напълни киносалоните в цял свят.

7. Белчо и Сивушка. Тъжният разказ-картина на Елин Пелин има нужда от съвременен прочит, в който Боне Крайненецът е с ролс ройса на нивата и подвиква на двата си трактора - единият е стар, от соца, а другият е чистак-бърсак нов, мощен, технологизиран. Старият трактор изнемогва, всички чаркове са му за смяна, но е бил с него и през най-гладните години. Помощ не се вижда да идва отникъде, но внезапно идва служебният кабинет и дава от "украинската европейска помощ", с която тракторчето е спасено с нови ремъци и ремонт на ходовата част. Хепи енд.

8. Обръщалка. Филм за Божинката, Джизъса, Венци Стефанов, Братя Домусчиеви, Христо Стоичков, Боби Михайлов и общо - за родния футбол. Разкъсан между любовта към тази проста игра за умни хора и истинските начини да се печели от нея. Любовта срещу прагматизма, победата срещу печалбата, резултатът на полувремето и крайният резултат.

9. Чушкопекът. Българското изобретение, стоплило сърцата на милиони, любители на лютеницата и кьопоолуто. Печените чушки, които правят зимата поносима за онези, които не могат да се задоволят само с ракия, биха били немислими. Анимация от студио Pixar с приключенията на чушкопека, осмиван от високотехнологични мултикукери, еърфраери, смарттостери и други такива високомерни модерни лъскави скъпотии. Но нашият чушкопек от грозно пате ще стане лебед в една вдъхновяваща история, готова да разплаче всекиго. Приключенията на чушкопека в кината на 3D и 4D.

10. Атлантида. Изгубеното българско царство, което е било толкова напред в технологично, културно и емоционално отношение, че другите народи го потопили от завист и злоба. Оттогава българите сме обект на репресии от международното положение и винаги, когато надигнем глава, сами се дърпаме надолу, за да не ни сполети съдбата. Екранизация с епични мащаби, масовки с хиляди души, битки, и романтични истории, преплетени в нещо между Avatar, 300 и Игра на тронове. Може да е сериал. Името: Атлантиди ми, атландойди ми.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес