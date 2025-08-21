Олимпийски шампион на България и синът му отиват на съд за подкуп

Олимпийски шампион на България и синът му отиват на съд. Става въпрос за бившия щангист Иван Иванов, който доскоро бе селекционер на националния отбор по вдигане на тежести, както и за неговия наследник със същото име. Според информациите двамата са били предадени на съда от Софийска градска прокуратура. Те са обвиняеми по дело за подкуп, свързано с провеждането на Европейското първенство в София през 2024-та.

Иван Иванов – младши е извършител на деянието

Иван Иванов и синът му са обвинени като помагач и извършител на деянието. Обвинителният акт посочва, че през 2023-та Иванов-младши, който тогава е бил главен експерт в Дирекция „Спорт за високи постижения“ в Министерството на младежта и спорта, е поискал подкуп в размер на 62 500 лева от председателя на Управителния съвет на Българската федерация по вдигане на тежести. В замяна, обвиняемият е обещал безпроблемно взаимодействие с ММС, включително и приемането на финансовия отчет на федерацията, както и осигуряване на бъдещо финансиране от министерството. Сумата се равнява на 5 процента от държавното финансиране, което е било дадено за организиране на престижната надпревара.

Олимпийският шампион е обвинен за помагач

Иванов-старши пък е обвинен като помагач на своя син. Според обвинението той е предоставял на сина си съвети как да поиска и приеме сумата, както и как да поддържа комуникация с председателя на федерацията по вдигане на тежести, който е свидетел по делото. Самият той е описал действията на Иван Иванов-младши като „огромно извиване на ръце“.

Припомняме, че Иван Иванов-младши бе арестуван на 15 декември до сградата на ММС. Той бе заловен малко, след като е получил парите, които са били в белязани банкноти. Разследваното бе извършено от Комисията за противодействие на корупцията и под ръководството на Софийска градска прокуратура. Очаква се Софийският градски съд да насрочи заседание по делото.

ОЩЕ: Карлос Насар: Не водя никаква комуникация с Иван Иванов