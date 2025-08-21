Google пуска нови смартфони, заредени с изкуствен интелект

Американският технологичен концерн Google представи серията смартфони Pixel 10 с разширени функции на изкуствения интелект (AI), насочени към директна конкуренция с Apple броени седмици преди премиерата на новия iPhone , предадоха ДПА и Асошиейтед Прес, цитирани от БТА.

Новите модели предлагат автоматичен превод на телефонни разговори, "фото треньор", който подсказва за оптимална композиция и осветление, както и "Меджик Кю"– функция, която извлича данни от устройството в момента, когато са необходими. Например при обаждане до авиокомпания може незабавно да се покажат данни за полета от имейл или календар.

В премиум версиите "Пиксел 10 Про" и "Пиксел 10 Про Хикс Ел" е включена опцията "Супер Рез" , която комбинира софтуерни и AI техники за увеличение до сто пъти. Камерата автоматично създава допълнителни детайли при снимки от голямо разстояние.

Моделите могат също така почти мигновено да превеждат разговори на различни езици с използване на гласовете на участниците.

Google предлага и безплатен едногодишен абонамент за услугата си AI Pro на купувачите на по-скъпите модели, за да популяризира своя чатбот Gemini, конкурент на ChatGPT.

Цените остават непроменени спрямо предходната серия на модела: базовият модел ще струва 800 долара, "Пиксел 10 Про" – 1000 долара, "Пиксел 10 Про Хикс Ел"– 1200 долара, а сгъваемата версия – 1800 долара. Всички устройства без сгъваемата ще са в продажба от 28 август, а "Пиксел 10 Про Фолд" – от 9 октомври.

