Войната в Украйна:

Google пуска нови смартфони, заредени с изкуствен интелект

21 август 2025, 14:05 часа 248 прочитания 0 коментара
Google пуска нови смартфони, заредени с изкуствен интелект

Американският технологичен концерн Google представи серията смартфони Pixel 10 с разширени функции на изкуствения интелект (AI), насочени към директна конкуренция с Apple броени седмици преди премиерата на новия iPhone , предадоха ДПА и Асошиейтед Прес, цитирани от БТА. 

Новите модели предлагат автоматичен превод на телефонни разговори, "фото треньор", който подсказва за оптимална композиция и осветление, както и "Меджик Кю"– функция, която извлича данни от устройството в момента, когато са необходими. Например при обаждане до авиокомпания може незабавно да се покажат данни за полета от имейл или календар.

В премиум версиите "Пиксел 10 Про"  и "Пиксел 10 Про Хикс Ел"  е включена опцията "Супер Рез" , която комбинира софтуерни и AI техники за увеличение до сто пъти. Камерата автоматично създава допълнителни детайли при снимки от голямо разстояние.

Още: 3 мита за смартфоните, на които всички вярваме

Моделите могат също така почти мигновено да превеждат разговори на различни езици с използване на гласовете на участниците.

Google предлага и безплатен едногодишен абонамент за услугата си AI Pro на купувачите на по-скъпите модели, за да популяризира своя чатбот Gemini, конкурент на ChatGPT.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Цените остават непроменени спрямо предходната серия на модела: базовият модел ще струва 800 долара, "Пиксел 10 Про" – 1000 долара, "Пиксел 10 Про Хикс Ел"– 1200 долара, а сгъваемата версия – 1800 долара. Всички устройства без сгъваемата ще са в продажба от 28 август, а "Пиксел 10 Про Фолд" – от 9 октомври.

Още: Всеки трети българин мисли, че ChatGPT е заплаха за човечеството, но половината го ползват постоянно

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Apple Google Изкуствен интелект Смартфони информация 2025
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес