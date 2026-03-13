Кабинетът ще сезира КС за Съвета за мир на Тръмп: "Политици търгуват националните интереси" срещу позицията си в "Магнитски"

Служебният премиер Андрей Гюров нарече „предизборна кампания“ задействането на процедурата по ратификация на споразумението за присъединяване на България към международната инициатива Съвет за мир, лансирана от президента на САЩ Доналд Тръмп. След няколко неуспешни опита - предложението на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски все пак получи подкрепа в парламентарна комисия вчера, 12 март.

Още: Бившите управляващи прокараха с трик предложението на Пеевски за Съвета за мир

Първоначално текстовете трябваше да бъдат разгледани в комисията по външна политика, но заседанието там пропадна заради липса на кворум. Два поредни опита комисията да се събере в рамките на пленарния ден се оказаха неуспешни, след като част от парламентарните групи бойкотираха заседанието.

По-късно същия ден предложението беше пренасочено към комисията по отбрана, която беше свикана на извънредно заседание. Там кворум беше осигурен и проекторешението беше одобрено с гласовете на ГЕРБ, "ДПС - Ново начало" и "Има такъв народ". Въпреки че комисията по отбрана не е водеща по темата, приемането на проекторешението позволява то да бъде внесено за разглеждане в пленарната зала на парламента.

Още: "По-католици от папата": Радан Кънев с остра критика към ратификацията на "Борда за мир"

Снимка: БГНЕС

"Проектът на ратификация е изцяло в правомощията на служебното правителство", или играта на Пеевски

На брифинг за медиите Андрей Гюров не посочи поименно Делян Пеевски, но се разбра, че атакува него. „Виждаме вече, че политическите партии навлизат в ситуация на предизборна кампания и разбирам как определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка „Магнитски“. Но има много ясна практика на Конституционния съд, който казва, че Народното събрание не може да вменява действия на служебното правителство, тъй като внасянето на такова предложение за ратификация е изцяло в правомощията на служебното правителство", заяви премиерът.

Още: Завинаги против Сорос: Пеевски бърза да закълне България във вярност на Тръмп

Появата на тогавашния премиер Росен Желязков пред Тръмп на Световния икономически форум в Давос на 22 януари и подписването за присъединяване към Съвета за мир станаха обект на остри критики, защото целият ЕС - с изключение на Унгария и България - блокира инициативата. Причината за бойкота бе подходът на американския президент към Европа, включително заплахите за мита срещу държави, които не подкрепят амбициите му да придобие Гренландия, обвиненията към Украйна, че не Русия, а самата тя не иска мир, и др. Това се случи в момент, когато правителството на Желязов вече беше в оставка, без предварително обсъждане в Народното събрание или консултации с други институции.

Още: Стана ясно кой е подготвил решението за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп

На 11 март обаче Делян Пеевски внесе проекторешение, с което настоява правителството на Андрей Гюров незабавно да внесе законопроект за ратификация на споразумението. В документа се предлага още след приемането му от Народното събрание министърът на външните работи да обнародва текста на споразумението в "Държавен вестник" в 15-дневен срок. В мотивите към предложението се посочва, че участието на България в инициативата е важно, тъй като тя цели да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирни решения на конфликти в различни региони, включително в Газа.

Пеевски обвини служебното правителство, че бави ратификацията и по този начин отдалечава България от инициативата на "най-важния ѝ стратегически партньор".

Поканата за Съвета за мир към руския диктатор Владимир Путин и към беларуския му колега Александър Лукашенко, който прие, допълнително делегитимираха инициативата в очите на държавите членки на ЕС.

Снимка: БГНЕС

Още: Желязков продължава да бута България към Съвета за мир на Тръмп

С течение на времето войната на САЩ и Израел срещу Иран също повдигнаха въпроси какъв мир търси Тръмп в Близкия изток, а и по света като цяло.

Росен Желязков подписа, без да има ратификация от страна на Народното събрание, което предизвика критиките на вътрешния политически фронт у нас. В крайна сметка кабинетът в оставка отложи ратификацията на участието на България в борда за следващия парламент, който ще бъде съставен след изборите през април.

Преди дни стана ясно, че Желязков е уведомил Тръмп, че България временно няма да спазва Устава на Съвета за мир - до ратификацията на документа от парламента: Кабинетът "Желязков" е уведомил Тръмп, че България временно няма да спазва Устава на Съвета за мир.

Надежда Нейнски: Ако парламентът одобри решение за Съвета за мир, ще сезираме Конституционния съд

Снимка: БГНЕС

Външният министър Надежда Нейнски даде информация за всички внесени в Министерския съвет документи по темата и заяви, че иска да направи "ясно разграничение" в позициите между всеобхватния план за мир на Тръмп за Ивицата Газа, който навлиза във втори етап (Николай Младенов е с водеща роля там), и Съвета за мир.

"Имаме нашите големи резерви, както и повечето държави от Европейския съюз, за правния статут на разширената версия на този борд за мир, която вече отива отвъд Газа. Това е причината, ако Народното събрание приеме такова решение, да искаме становището на Конституционния съд дали текстовете на този Устав не влизат в противоречие с българската Конституция и законите в страната. Това са и позициите на повечето държави от ЕС, които подкрепят мирния план за Газа, но смятат, че в разширената версия има части от този Устав, които трябва да получат правно потвърждение от техните конституционни съдилища", заяви Нейнски.

Българското правителство се подготвя за "най-лошите варианти" в развитието на конфликта в Близкия изток, заяви отделно Андрей Гюров на брифинга. "Нямаме информация, която би ни притеснила повече от това, което се вижда на терен", отчете все пак той.