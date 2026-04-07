Без месене и втасване: Пухкав и вкусен козунак само за 45 минути

Искате да приготвите вкусен домашен козунак за Великден, но нямате време за месене или този вариант ви се струва прекалено сложен. Великденският козунак без месене и втасване е идеален вариант за тези, които искат да приготвят бързо и това вкусно тестено изделие, превърнало се в символ на Великден. Ако нямате време да приготвите козунак по традиционната рецепта или може би не сте фен на месенето, има рецепта, която ще бъде истинско спасение. Пухкав, мек, ароматен и същевременно много лесен за приготвяне, този козунак не изисква втасване.

Рецептата за великденски козунак без месене и втасване

За да приготвите този мързелви козунак, ще са ви необходими следните съставки:

100 гр масло

2 цели яйца

1 жълтък

110 гр захар

150 гр брашно (задължително използвайте специално брашно за приготвяне на козунаци)

половин чаена лъжичка бакпулвер

120 гр стафиди или сушени плодове

ванилия и сол

Приготвяне на козунак без месене и мая

Първата стъпка от изпълнението на рецептата е да разбиете маслото (то задължително трябва да е на стайна температура). Постепенно добвете към него захарта и продължете да разбивате, докато кристалчетата се разтворят. Добавете яйцата и продължете да разбивате. След това добавете брашното, бакпулвера, солта и ванилията към сместа. Разбъркайте добре.

След това добавете сушените плодове към тестото, които преди това е добре да се накиснат във вряща вода за няколко минути. Експертите, които добавят стафиди към сместа за козунака, съветват предварително да се подсушат добре сушените плодове. За целта използвайте кухненска хартия, за да не са мокри. След това ги поръсете с брашно, преди да ги добавите към тестото.

Готовото тесто се поставя в тави за печене. Напълнете тавата до 2/3. Поставете козунаците в предварително загрята фурна и печете 45 минути на 170 градуса. След това изключете фурната и отворете вратичката. След няколко минути може да извадите козунака. Не бързайте веднага да го режете или разчупвате. Изчакайте го да изстине преди да го консумирате.

Вашият великденски козунак без месене и мая е готов. Това е идеалната рецепта за вечно бързащите домакини, с която могат да изненадат семейството си.

Добър апетит!

