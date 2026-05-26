Арести в Гърция за злоупотреби със земеделски субсидии за милиони евро

Полицията в Гърция извърши днес арести заради предполагаеми злоупотреби със земеделски субсидии. Стойността на злоупотребите надхвърля 4,5 милиона евро, съобщи телевизия Скай. В рамките на полицейската операция, която започна сутринта, досега са задържани 17 души. Освен Солун разследването обхваща заподозрени и в Килкис, Серес и Атина.

В Северна Гърция са установени 300 данъчни номера, потенциално свързани с незаконно получаване на субсидии. пише местният информационен портал thestival.

Подобна операция беше проведена вчера и на остров Крит, където бяха задържани 20 предполагаеми членове на престъпна група, извършила измами със субсидии.

Операцията в Солун е в контекста на по-широко разследване от Европейската прокуратура, в рамките на което миналата година бяха повдигнати обвинения срещу десетки гръцки животновъди за измами при декларирането на пасища с цел получаване на милиони евро субсидии от ЕС. Скандалът доведе и до оставки на министри и призиви от страна на опозиционните партии за предсрочни парламентарни избори. По искане на Европейската прокуратура през април гръцкият парламент свали имунитета на 13 депутати от управляващата партия, за да бъдат разследвани.

