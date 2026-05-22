Хрупкава тортиля със свинско, чедър и BBQ сос по рецепта на шеф Ангелов

Тортилята със свинско на грил, чедър и BBQ сос е всичко, което искаме в петък на обяд. Класическата рецепта разчита на крехко месо, добре балансиран сос, и чедър, който дава допълнителна плътност. Този вариант на шеф Ангелов от кулинарната рубрика на BILLA събира вкусовете на слоеве: първо усещате кремообразният сос от майонеза, после разтопеният чедър, след него месото, щедро овкусено с BBQ, и накрая киселинно-пикантният акцент от халапеньо и хрупкав лук за текстура. Резултатът е тортиля, която е ще ви накара да си оближете пръстите.
Необходими съставки за 4 порции:
- 400 гр свински врат
- 0.8 кофичка кисело мляко
- сол
- черен пипер
- 4 бр. тортили
- 4 с.л. сладко-кисел сос
- 4 с.л. BBQ сос
- 100 гр. майонеза
- 4 с.л. хрупкав лук
- 40 гр. мариновано халапеньо на шайби
- 8 слайса чедър
- нарязана на тънки ивици айсберг салата
- 1.6 с. л. маслиново масло
Начин на приготвяне:
- Нарежете свинския врат на пържоли с дебелина около кутре. Мариновайте месото в киселото мляко за 4–6 часа. След това отцедете и овкусете със сол и черен пипер.
- Напръскайте пържолите с маслинов спрей от двете страни.
- Изпечете на умерено загрят грил за около 10–15 минути до готовност, като обръщате периодично.
- Междувременно смесете сладко-киселия сос с майонезата до получаване на гладък сос.
- Отцедете халапеньото от маринатата.
- Оставете готовото месо да отпочине за 5 минути, след което го нарежете на ивици. Овкусете щедро с BBQ соса.
- Разстелете тортилите и ги намажете с майонезения сос. Добавете по два слайса чедър, айсберг салата, халапеньо, месото и поръсете с хрупкав лук.
- Навийте тортилите на руло, като подгънете краищата навътре, за да не изпада плънката.
- Напръскайте готовите тортили с маслинов спрей и ги запечете на умерен към слаб грил до златиста и хрупкава коричка.
Добър апетит!