Пай с горски гъби и свинско

Когато ни се иска нещо уютно и „богато“, пайят е от онези сигурни решения, които слагаме на масата с увереност. А вариацията с горски гъби и свинско по рецепта на шеф Ангелов от кулинарната рубрика на BILLA е точно такава: плънката обединява крехко месо, няколко вида гъби и мащерка, а шепата лешници отгоре добавя онази фина хрупкавост на най-добрата хапка. И най-хубавото – щом месото омекне и ароматът на вино се вдигне от фурната, останалото просто си идва на мястото.

Необходими съставки:

320 г брашно (отделя се 1 с. л.)

150 г краве масло (студено)

1 ч. л. смлян кимион

1 бр. яйце

500 г свински гърди

3 глави лук

6 бр. моркови

6 скилидки чесън

1.5 връзка магданоз

5 бр. дафинов лист

10 бр. бахар на зърна

12 стръка мащерка

1 с. л. пипер меланж

1 с. л. горчица

100 мл червено вино

200 мл вода

1 с. л. олио

200 г челядинки

250 г печурки (микс от бели и кафяви)

400 г кладница

1 бр. лимон

100 г нарязани лешници

сол (на вкус)

прясно смлян черен пипер (на вкус)

Начин на приготвяне:

Брашното (като 1 с. л. се отделя) се разбърква със солта и кимиона. 130 г от студеното масло се нарязва на кубчета и се претрива с овкусеното брашно. Добавя се яйцето и се замесва твърдо тесто. Прибира се в хладилник за поне 30 минути. Две глави лук се нарязват на четвъртини, а 4 от морковите – на кръгчета. Месото се намазва с горчица и заедно с 4 скилидки чесън, дръжките от 1 връзка магданоз, бахара, дафиновите листа, 10 стръка мащерка, пипера меланж, горчицата и водата се слага в тава. Налива се виното и се пече 1 час и 30 минути на 180°C с вентилатор, докато месото стане крехко. Когато е готово, се накъсва. Останалите моркови, лук, чесън и дръжките от 1/3 връзка магданоз се наситняват и се запържват в олиото и останалото масло. Добавя се отделеното брашно и се запържва до златисто. Печурките се нарязват на едри парчета и се добавят при зеленчуците, заедно с накъсаните гъби кладница и челядинките. Ако е необходимо, се сипва още мазнина. Когато гъбите омекнат, се добавя сосът от печеното месо, овкусява се с 3 стръка мащерка и се посолява. Добавят се накъсаното месо, наситненият магданоз, настърганата лимонова кора и се поръсва с прясно смлян черен пипер. Готви се 5–10 минути. Тестото се разточва на кора с дебелина 0,5 мм. Слага се в подходяща форма за печене, надупчва се с вилица и се пече в предварително загрята фурна с вентилатор на 180°C за 15–20 минути. В купа се смесват предварително накълцаните на едро лешници, 5 стръка наситнен магданоз, 2 стръка мащерка и сол на вкус. Плънката се изсипва върху изпечената кора, поръсва се с лешниковата смес и пайят се допича за още 10 минути във фурната на 180°C. Пайят се сервира топъл.

Добър апетит!