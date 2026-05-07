Зеленчукови кюфтета с млечен сос и салата от спанак

След агнешкото и празничната трапеза на Гергьовден идва моментът да разнообразим менюто - и тези вегетариански кюфтенца по рецепта на шеф Ангелов от кулинарната рубрика на BILLA са точният ни следващ ход. По нищо не отстъпват на другите - имат същата задоволяваща плътност, хрупкава коричка и аромат, който те кани да посегнеш отново и отново към чинията.
Необходими съставки:
- 8 бр. аспержи
- 8 бр. средно големи картофи
- 1 кг прясно зеле
- 200 г грах
- 1 с.л. чили пипер
- 1 с.л. смлян кимион
- 60 г брашно
- 1 л олио
- 500 г кисело мляко
- 250 г заквасена сметана
- 20 г див лук
- 1 ч.л. захар
- 1 ч.л. сол
- 20 мл оцет
- 0.5 бр. лимон
- 20 г горчица
- 50 мл маслиново масло
- 200 г чери домати
- 400 г бейби спанак
Начин на приготвяне:
1. Картофите се варят около 10 минути в подсолена вода и се настъргват на едро ренде.
2. Зелето се нарязва на тънки жулиени, намачкава се със сол и се оставя за 10 минути да престои.
3. Връхчетата на аспержите се бланшират в подсолена вода и се оставят за салатата. Остатъкът от аспержите се нарязва на жулиени.
4. Към настърганите картофи се прибавят зелето, суровите апержи, грахът, чили пиперът, кимионът, щипка сол и брашното и се разбъркват. От така получената смес се оформят кюфтета, които се овалват в брашно и се пържат в загрято олио до златисто. Отцеждат се от излишната мазнина върху хартия.
5. Към киселото мляко се добавят заквасената сметана, дивият лук, захарта, солта, оцетът, лимоновият сок и се разбърква.
6. Към горчицата се добавя маслиновото масло и се разбърква. След това се овкусява с оцет, захар и сол на вкус. Разбърква се до хомогенизиране.
7. Чери доматите са нарязват на четвъртинки, бланшираните връхчета на аспержите се разрязват на две и се добавят към спанака. Салатата се залива с дресинга и се разбърква внимателно.
8. Кюфтетата се сервират със салатата и соса. Украсява се с рукола по избор.
Добър апетит!