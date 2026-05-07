Зеленчукови кюфтета с млечен сос и салата от спанак

След агнешкото и празничната трапеза на Гергьовден идва моментът да разнообразим менюто - и тези вегетариански кюфтенца по рецепта на шеф Ангелов от кулинарната рубрика на BILLA са точният ни следващ ход. По нищо не отстъпват на другите - имат същата задоволяваща плътност, хрупкава коричка и аромат, който те кани да посегнеш отново и отново към чинията.

Необходими съставки:

8 бр. аспержи

8 бр. средно големи картофи

1 кг прясно зеле

200 г грах

1 с.л. чили пипер

1 с.л. смлян кимион

60 г брашно

1 л олио

500 г кисело мляко

250 г заквасена сметана

20 г див лук

1 ч.л. захар

1 ч.л. сол

20 мл оцет

0.5 бр. лимон

20 г горчица

50 мл маслиново масло

200 г чери домати

400 г бейби спанак

Начин на приготвяне:

1. Картофите се варят около 10 минути в подсолена вода и се настъргват на едро ренде.

2. Зелето се нарязва на тънки жулиени, намачкава се със сол и се оставя за 10 минути да престои.

3. Връхчетата на аспержите се бланшират в подсолена вода и се оставят за салатата. Остатъкът от аспержите се нарязва на жулиени.

4. Към настърганите картофи се прибавят зелето, суровите апержи, грахът, чили пиперът, кимионът, щипка сол и брашното и се разбъркват. От така получената смес се оформят кюфтета, които се овалват в брашно и се пържат в загрято олио до златисто. Отцеждат се от излишната мазнина върху хартия.

5. Към киселото мляко се добавят заквасената сметана, дивият лук, захарта, солта, оцетът, лимоновият сок и се разбърква.

6. Към горчицата се добавя маслиновото масло и се разбърква. След това се овкусява с оцет, захар и сол на вкус. Разбърква се до хомогенизиране.

7. Чери доматите са нарязват на четвъртинки, бланшираните връхчета на аспержите се разрязват на две и се добавят към спанака. Салатата се залива с дресинга и се разбърква внимателно.

8. Кюфтетата се сервират със салатата и соса. Украсява се с рукола по избор.

Добър апетит!