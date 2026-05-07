Зеленчукови кюфтета с млечен сос и салата от спанак

07 май 2026, 13:10 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
След агнешкото и празничната трапеза на Гергьовден идва моментът да разнообразим менюто - и тези вегетариански кюфтенца по рецепта на шеф Ангелов от  кулинарната рубрика на BILLA са точният ни следващ ход.  По нищо не отстъпват на другите - имат същата задоволяваща плътност, хрупкава коричка и аромат, който те кани да посегнеш отново и отново към чинията.

Необходими съставки:

  • 8 бр. аспержи
  • 8 бр. средно големи картофи
  • 1 кг прясно зеле
  • 200 г грах
  • 1 с.л. чили пипер
  • 1 с.л. смлян кимион
  • 60 г брашно
  • 1 л олио
  • 500 г кисело мляко
  • 250 г заквасена сметана
  • 20 г див лук
  • 1 ч.л. захар
  • 1 ч.л. сол
  • 20 мл оцет
  • 0.5 бр. лимон
  • 20 г горчица
  • 50 мл маслиново масло
  • 200 г чери домати
  • 400 г бейби спанак

Начин на приготвяне:

1.     Картофите се варят около 10 минути в подсолена вода и се настъргват на едро ренде.

2.     Зелето се нарязва на тънки жулиени, намачкава се със сол и се оставя за 10 минути да престои.

3.     Връхчетата на аспержите се бланшират в подсолена вода и се оставят за салатата. Остатъкът от аспержите се нарязва на жулиени.

4.     Към настърганите картофи се прибавят зелето, суровите апержи, грахът, чили пиперът, кимионът, щипка сол и брашното и се разбъркват. От така получената смес се оформят кюфтета, които се овалват в брашно и се пържат в загрято олио до златисто. Отцеждат се от излишната мазнина върху хартия.

5.     Към киселото мляко се добавят заквасената сметана, дивият лук, захарта, солта, оцетът, лимоновият сок и се разбърква.

6.     Към горчицата се добавя маслиновото масло и се разбърква. След това се овкусява с оцет, захар и сол на вкус. Разбърква се до хомогенизиране.

7.     Чери доматите са нарязват на четвъртинки, бланшираните връхчета на аспержите се разрязват на две и се добавят към спанака. Салатата се залива с дресинга и се разбърква внимателно.

8.     Кюфтетата се сервират със салатата и соса. Украсява се с рукола по избор.

Добър апетит!

 

 

 

Антон Иванов Редактор
