След спечелената титла: Левски остави ЦСКА далеч зад себе си при големите числа

Шампионската титла на Левски несъмнено донесе много радост на всички, свързани с клуба. Освен щастие на феновете обаче, силното представяне на футболистите носи и други дивиденти на “сините“. Цената на играчите също се вдига, което може да бъде само от полза на клуба. Това ще бъде главна тема през летния трансферен прозорец. Докато в момента, колегите от “Мач Телеграф“ извадиха интересна статистика. Цената на Левски се е покачила и в момента “сините“ струват с 8 милиона евро повече от ЦСКА.

Левски струва с 4 милиона евро повече от миналия сезон

Според специализирания сайт “transfermarkt“ в момента отборът на Левски е оценен на цели 32 250 000 евро. Това е с 4 милиона евро повече от миналия сезон, когато “сините“ бяха оценени на 28 500 000 евро. Вечният съперник ЦСКА също отбеляза ръст на цените на своите футболисти. През миналия сезон те са стрували 21 300 000 евро, докато сега оценката им е на стойност 24 200 000 евро – почти 3 милиона повече.

Левски е по-скъп от ЦСКА с 8 милиона евро

Сравнението е много интересно, тъй като Левски не просто продължава да бъде по-скъп от ЦСКА, а увеличава разликата. През миналия сезон “сините“ са били със 7.2 милиона пред “червените“, докато сега сумата се покачва на 8 милиона евро. Очакванията са тази разлика да става все по-голяма, тъй като Левски ще има още повече възможности да закупува по-скъпи футболисти с новата собственост в лицето на Атанас Бостанджиев.

