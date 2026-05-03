Всички ще си оближат пръстите, ако приготвите агнешкото по гергьовски така

Агнешкото по Гергьовден е дълбоко вкоренена традиция по българските земи, свързана със здраве, плодородие и ново начало. На този ден агнето символизира жертвоприношение и благословия за дома, а приготвянето му събира семейството около трапезата.

Това ястие се отличава със специфични подправки и начин на печене, за разлика от агнето, което печем на Великден. Често се комбинира със свежи билки и пролетни продукти, което го прави не просто храна, а празничен ритуал с богат смисъл.

Необходими продукти:

1 цяло агне (около 10 кг), почистено и одрано

4 с. л. меко масло

3–4 с. л. едра сол

3–4 с. л. смлян бял пипер

3–4 с. л. сух риган

2 лимона

2,5 чаши зехтин

½ чаша прясно изцеден лимонов сок

½ чаша сухо бяло вино

6 скилидки чесън, нарязани на ситно

Начин на приготвяне

Започнете с ароматната смес, като към маслото добавите по около лъжица сол, пипер и риган. С получената паста намажете добре агнето - както отвътре, така и отвън. Изстискайте лимоните във вътрешността и разнесете с ръце. Увийте плътно в стреч фолио и оставете да се маринова на хладно поне 4 часа, а най-добре за една нощ.

Извадете месото около 2 часа преди печенето и го фиксирайте на шиша.

Пригответе жаравата около 4 часа преди сервиране, като запалите приблизително 8 кг въглища. Избягвайте боровите, за да не придадат горчив вкус. За по-добро задържане на топлината покрийте основата с фолио. Когато въглените побелеят, разпределете ги на две – под плешките и под бутовете, като средата остане свободна.

Намажете агнето отвън с малко зехтин и поръсете със смес от сол, пипер и риган. За заливката смесете останалия зехтин, лимоновия сок, виното, чесъна и подправките в подходящ съд и разбъркайте добре.

Поставете шиша на около 60 см над жарта. Първите 30 минути печете без да намазвате, като въртенето трябва да е постоянно и равномерно. След това започнете да мажете с приготвената смес на всеки половин час. При нужда добавяйте въглища – около 2 кг на час.

След около 2 часа добавете още жар, изчакайте да се разпали и преместете въглените към центъра, за да се изпече равномерно и средната част. Ако се появят пламъци от капещата мазнина, ги потушавайте своевременно.

Общото време за печене е около 3–3,5 часа. Готовото месо трябва да има апетитна златисто-кафява коричка и да се отделя лесно. Вътрешната температура е добре да достигне 75–80°C.

След като свалите агнето, го оставете да „почине“ за около 15 минути, преди да го разрежете. Поднесете с гарнитура по избор – печени зеленчуци, картофи или ориз.