Sila Deren: Жената, която смени леда с клубната сцена

В света на съвременната музика сме свикнали да чуваме всякакви истории за успеха, но пътят на Sila Deren е от онези, които те карат да се зачетеш с истинско любопитство. Да преминеш от суровата, ледена дисциплина на професионалния спорт до нажежените дансинги на някои от най-елитните световни клубове, е трансформация, достойна за филмов сценарий. На 29 май тази изключителна жена пристига в Пловдив за едно специално гостуване в LunOr Bar & Club, което обещава да ни покаже съвсем различно лице на модерната клубна култура.

Преди името Sila Deren Kalyoncu да стане част от портфолиото на престижната лондонска Avantgarde Artists Agency, тя е била национален състезател по фигурно пързаляне на Турция. И макар спортната арена и нощният клуб да изглеждат като паралелни вселени, за нея те са просто различни сцени за едно и също изкуство - контролът над ритъма. Фигурното пързаляне възпитава желязна дисциплина, съвършено усещане за тялото в пространството и умение да владееш публиката. Когато днес Sila застане зад диджейския пулт, този спортен бекграунд си проличава веднага. Тя притежава уникално сценично присъствие и при нея движението и енергията предхождат самия звук. Тя дирижира дансинга със същата прецизност, с която е изпълнявала сложните фигури на леда, създавайки усещане за непрекъснат, хипнотичен поток от енергия.

Това, което я прави толкова различна обаче, не е само миналото ѝ, а и нейният мултикултурен профил днес. С турско-полски корени и живот, разделен между космополитния Лондон и мистичния Истанбул, тя носи в себе си контрастите на два напълно различни свята. Тази културна смесица се чува кристално ясно в сетовете ѝ. За разлика от масовата afro house вълна, която често залива клубовете напоследък, нейният стил е много по-комплексен и рафиниран. Sila балансира виртуозно между melodic-afro house и динамичен, съвременен tech house. В музиката ѝ се усеща европейската клубна скорост и хладният лондонски шик, преплетени с топлата, екзотична емоция на Изтока.

Тя не е просто красиво лице в социалните мрежи, а сериозен артист, който вече е спечелил уважението на индустрията. Биографията ѝ включва изяви на култови локации като Palais de Tokyo в Париж, Do Not Sit On The Furniture в Маями, Dybbuk в Атина и The Ritz-Carlton в родния ѝ Истанбул. Клубният ѝ авторитет се затвърждава и от имената, с които е споделяла една сцена, гиганти от ранга на Dixon, Black Coffee, CamelPhat, Carlita, Pablo Fierro и Mind Against.

След поредицата от изключително успешни събития с артисти като Claudia Leon, &SARA, SilverFox и Samsara, LunOr Bar & Club прави поредната си смела крачка в утвърждаването на международен клубен стандарт в Пловдив. Гостуването на Sila Deren на 29 май обаче се отличава от досегашните кампании. Тя не носи дубайския блясък или изразените арабски мотиви, а предлага един изключително елегантен, европейско-турски профил. За публиката това означава едно: нощ, в която перфектната селекция, динамичният tech house ритъм и силното женско присъствие ще създадат преживяване, което се помни дълго.