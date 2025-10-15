Бърза и лесна домашна медена торта - ще се влюбите в нея

Тази рецепта ще ви изненада със своята простота и бързина на приготвяне - вкусна домашна медена торта, в която ще се вклюбите. С нейното приготвяне ще се справи дори начинаеща домакиня. Ето как да приготвите този вкусен десерт, с който да изненадате семейството и гостите си.

Рецепта за вкусна медена торта

За нейното приготвяне ще са ви необходими следните съставки:

масло - 300 гр;

захар - 180 гр;

сол - 1 щипка;

мед - 5 с. л.;

сода - 2 ч.л. (без връх);

яйца - 4 бр.;

брашно - 400 гр;

За приготвянето на крема ще са ви необходими следните съставки:

заквасена сметана (20% масленост) - 600 гр;

пудра захар - 200 гр;

екстракт от ванилия - няколко капки.

За поръсване на тортата ще ви трябва 150 гр натрошени обикновени бисквити.

Приготвяне на тортата: Разтопете 300 гр омекнало масло в тенджера. Добавете 180 гр захар, 5 с.л. мед и щипка сол. Разбъркайте на котлона, докато сместа стане гладка и захарта се разтвори напълно. Добавете 2 равни чаени лъжички сода бикарбонат. Сместа ще започне да се пени, затова изберете тенджера с подходящ размер. Свалете тенджерата от котлона и оставете сместа да се охлади за 5 минути. След това добавете 4 яйца едно по едно, като разбърквате добре след всяко добавяне.

Пресейте 400 гр брашно и го добавете към тестото на 2-3 пъти, като разбърквате с шпатула. Тестото трябва да е ароматно и да се оттича бавно от шпатулата - не трябва да е твърде гъсто. Използвайте везна, за да разделите тестото на две равни части (по 600 гр всяка).

Изсипете първата част върху тава за печене, покрита с хартия за печене, и разпределете равномерно с шпатула. Печете в предварително загрята на 180°C (350°F) фурна за 7 минути. Проверете готовността с дървена клечка за зъби. Прехвърлете блата върху решетка и го оставете да се охлади. Докато се охлажда, изпечете втория блат. Подрежете краищата на блата, за да се получи гладък кекс, и използвайте остатъците за глазура. Разрежете всеки кекс наполовина.

Приготвяне на крема: Разбийте заквасената сметана с 200 гр пудра захар и няколко капки ванилов екстракт до получаване на гладка смес.

Разпределете малко количество от глазурата върху чиния или поднос и я загладете. Поставете първия блат от тортата, добавете слой глазура и повторете с всички блатове. Намажете с глазура и горната част, и стените на тортата. Поръсете тортата с трохите от натрошените бисквити и украсете страните й с тях. Приберете тортата в хладилник за няколко часа или за една нощ, за да стегне.

