Още гасят пожара от вчера в “Стомана“ Перник

16 октомври 2025, 10:06 часа 425 прочитания 0 коментара
Пожарът, който избухна вчера в металургичния завод „Стомана Индъстри“, е почти овладян, съобщиха от Областната дирекция на МВР. И днес екипи на пожарната продължават работа на терен. На място са три противопожарни автомобила – два от Перник и един от Радомир. Дежурства ще се дават, докато ситуацията напълно се овладее.

Още: Горя склад до завод “Стомана“ в Перник

Пламъците са обхванали метални отпадъци, предназначени за претопяване. По данни на полицията няма опасност за хората или за намиращите се в близост производствени помещения. Причините за инцидента все още се изясняват, като на този етап няма данни за умишлен палеж.

Екипи на РИОСВ - София следят обстановката и извършват замервания на въздуха. От инспекцията увериха вчера, че резултатите от проверките ще бъдат оповестени публично веднага след като бъдат готови.

Още: Следят за мръсен въздух след пожара в “Стомана“ - Перник

Спасиана Кирилова
