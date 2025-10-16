"Борисов капитулира и предава властта на Пеевски. Това не може да продължава повече": Радев каза "моята партия"

"Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Това недемократично и нелегитимно действие се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите, вкл. тези на ГЕРБ, които не са гласували за партията на Пеевски. Трябва най-сетне да се разбере, че избирателите не са крепостни." Това коментира пред журналисти президентът Румен Радев в четвъртък малко след като за втори ден парламентът не заработи, поради липсващ кворум и заради трусовете в управлението след брифинга на лидера на ГЕРБ във вторник.

По думите на държавния глава никой не си е позволявал да се държи толкова унизително с българския министър-председател, визирайки репликите на Борисов към Росен Желязков във въпросния монолог, разигран драматично пред парламентарната група. "Основната фигура в парламентарната република - председателят на парламента - е сведена до плод и зеленчук. Целият този моноспектакъл бе триумф на ненормалността в българската политика. Властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят - това не може да продължава повече", обяви още Румен Радев.

Още: Къде е Батко? Двама се карат, но дали Радев печели?

На въпрос как би противодействал той на политическото статукво, президентът за първи път спомена словосъчетанието "моята партия", неволно или не: "Моята партия, моят т.нар. нов политически проект, са българските граждани и аз ще продължа да отстоявам техните интереси с всички средства, които ми е отредила българската конституция", каза Радев.

Още: "Ако не се съпротивляваме, ще се върнем към диктатурата и грабежа": Радев за изборите в Пазарджик и за Коцев

Охраната

След като депутатите приеха на първо четене ключови промени в закона за службите, с които искат да отнемат правомощията на президента да ползва служебни коли на НСО, Радев изпрати позиция и обяви голяма промяна за охраната си: "Нямам право да се откажа от личната си охрана по закон. Ако депутатите приемат този закон, нека стигнат до края, аз ще се откажа от лична охрана. Аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Аз съм се оформил като ценностна система сред хората с пагони, където понятията като дълг, солидарност и отговорност не са празни понятия. Бил съм командир, носил съм отговорност за живота на тези хора. Не съм ги оставил сами нито веднъж, за разлика от решенията на овластени политици, които са ги оставяли сами през годините", подчерта той.

По думите му още когато "политическата класа приема закони, които разрушават държавността, тогава ние гражданите трябва да я съграждаме отново - ако те са последователни в решенията си и е нормално според тях служебни дейности да се вършат с лични автомобили, нека стигнат докрая и да го приемат. Така най-накрая някои ще се запознаят със своите избиратели", коментира остро Радев.

Още: "Пеевски може да купи България евтино": Иван Христанов за "планираната акция" след вота в Пазарджик (ВИДЕО)