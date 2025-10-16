В търсене на друго: Учени с изненадващо откритие за женския мозък

Учени от Университета в Сидни проведоха мащабно проучване, за да определят как болестта на Алцхаймер (най-често срещаната форма на деменция) е свързана със стареенето на мозъка. По-конкретно, изследователите се опитали да обяснят повишения риск от деменция при жените. В своето проучване изследователите анализирали данни от 12 500 ЯМР сканирания, направени от повече от 4700 души, с интервал между изследванията от три години.

Сравнението

Те сравнили промените в мозъчните структури на участниците с напредване на възрастта, включително сивото вещество и обема на хипокампуса. Резултатите от проучването обаче озадачили изследователите: оказало се, че мъжкият мозък старее по-бързо от женския. Например, постцентралната гънка при мъжете се е свила с приблизително 2% в продължение на една година, докато при жените се е свила само с 1,2%.

Загадка

"Ако мозъкът на жените старее по-бързо, това би помогнало да се обясни по-високата разпространеност на болестта на Алцхаймер при тях. Следователно, промените, свързани с възрастта, не обясняват тази тенденция", обяснява съавторът на изследването Ан Равндал. Сега изследователите планират да проучат други фактори, като например продължителността на живота и предразположеността към невродегенерация, за да обяснят половите разлики в честотата на деменцията.

