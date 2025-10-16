Войната в Украйна:

В търсене на друго: Учени с изненадващо откритие за женския мозък

16 октомври 2025, 10:01 часа 493 прочитания 0 коментара
В търсене на друго: Учени с изненадващо откритие за женския мозък

Учени от Университета в Сидни проведоха мащабно проучване, за да определят как болестта на Алцхаймер (най-често срещаната форма на деменция) е свързана със стареенето на мозъка. По-конкретно, изследователите се опитали да обяснят повишения риск от деменция при жените. В своето проучване изследователите анализирали данни от 12 500 ЯМР сканирания, направени от повече от 4700 души, с интервал между изследванията от три години. 

Супервъзрастни със супермозък: Какви са техните навици?

Сравнението

Те сравнили промените в мозъчните структури на участниците с напредване на възрастта, включително сивото вещество и обема на хипокампуса. Резултатите от проучването обаче озадачили изследователите: оказало се, че мъжкият мозък старее по-бързо от женския. Например, постцентралната гънка при мъжете се е свила с приблизително 2% в продължение на една година, докато при жените се е свила само с 1,2%.

Още: Научен пробив: Разгадаха тайната на депресията при жените

Загадка

"Ако мозъкът на жените старее по-бързо, това би помогнало да се обясни по-високата разпространеност на болестта на Алцхаймер при тях. Следователно, промените, свързани с възрастта, не обясняват тази тенденция", обяснява съавторът на изследването Ан Равндал. Сега изследователите планират да проучат други фактори, като например продължителността на живота и предразположеността към невродегенерация, за да обяснят половите разлики в честотата на деменцията.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимки: iStock

Още: От човешки кожни клетки: Създадоха яйцеклетка, която може да се оплоди

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Мозък Алцхаймер Наука женски мозък
Още от Интересно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес