"Д+Б=ВНЛ": Радостин Василев за ГЕРБ и желязото в главата на Георг Георгиев

Д+Б=ВНЛ. Любовта е истинска, в една двойка има някакви търкания, но в момента са в процедура на арбитраж. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента по адрес на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Неговата прогноза е, че сега Борисов "като разбере по места, че са му останали последните дупки на кавала, ще се прибере в парламента и ще си свие перките.

Къде е Бойко Борисов?

Той коментира и липсата на кворум в парламента. "Изпокрили са се управляващото мнозинство. Срамно е, заради тяхното неумение да се справят с проблемите на държавата, страда парламентът и Министерски съвет. Призовавам Бойко Борисов да ги събира от села и паланки, където ги е пратил, защото те пишат доклади като Никита Хрушчов за сталинизма, като на 20-ия конгрес КПСС. Ние сме желязо, желязото се кове само в на Георг Георгиев главата. Аз видях едни отрудени зависими хора по места", смята Радостин Василев за ГЕРБ. ОЩЕ: Много партии се опитаха да отхапят от ГЕРБ, но ние сме железни, а от желязо не се хапе лесно

Радостин Василев се пошегува, че ако не се върне Борисов, Даниел Митов ще трябва да го обяви за издирване.

Радостин Василев за Бойко Борисов: Ако не се върне, ще го обяви Дани Митов за издирване

"БСП са готови да жертват Киселова и Гуцанов май-май"

Той коментира и позицията на БСП за преформатирането на кабинета. "БСП жалки, снощи са се събирали - казали тригодишен мандат, жертваме Киселова. Знсам почти всичко, почти колкото голямото "Д", каза Василев. На въпрос дали ще жертват и социалния министър Борислав Гуцанов, лидерът на МЕЧ отговори": "Май-май".

Колите на Радев

Радостин Василев защити президента, като каза, че е жалка ситуацията да накараш Радев или който и да е президент да не може да отиде някъде с администрацията си.

"Радев трябва да свиква с несправедливостите, особено ако е на политическия терен. От институцията президент да се изправиш и да кажеш 10 изречения е лесно. Да прави, ако иска партия по-бързо и го чакаме на терен", посочи Василев. ОЩЕ: Парламентът втори ден е блокиран: ГЕРБ продължава бойкота след изблика на Борисов