Проучване: Кетогенната диета може да намали риска от Алцхаймер

Ново проучване на учени от Университета на Мисури разкри, че консумацията на храни с високо съдържание на мазнини – като риба, ядки и плодове – може да предпази от болестта на Алцхаймер. Резултатите показват, че кетогенната диета може да помогне за запазване на здравето на мозъка, особено при хора с генетична предразположеност към заболяването.

Проучването е публикувано в Journal of Neurochemistry. Изследователите са проучили как диета с високо съдържание на мазнини и ниско съдържание на въглехидрати, известна като кетогенна диета, влияе на хората, изложени на риск от развитие на Алцхаймер.

Снимка: iStock

Те открили, че такава диета може да забави или дори да спре влошаването на мозъчната функция при лица, носители на гена APOE4, който е широко признат като най-силният генетичен рисков фактор за болестта на Алцхаймер.

Ролята на гена APOE4

Генът APOE4 отдавна се свързва с ранна метаболитна дисфункция на мозъка и променени чревни бактерии. Смята се, че хората с този ген имат по-голям шанс да развият Алцхаймер в по-късно в живота.

Екипът от Университета на Мисури се фокусирал върху това дали промяната в хранителните навици може да повлияе върху начина, по който този ген функционира в организма. Резултатите от изследването показват, че чрез насочване на вниманието към тези ранни промени в мозъка и червата чрез храненето е възможно да се намали рискът от Алцхаймер още преди да се появят симптомите.

Диетата като превантивен подход

Проучването подчертава, че храни, богати на здравословни мазнини – като мазна риба, ядки и плодове – играят роля в поддържането на метаболитния баланс в мозъка. Кетогенната диета, която насърчава организма да използва мазнини вместо въглехидрати за енергия, изглежда създава условия, които предпазват мозъчните клетки от увреждане и стареене.

Въпреки че резултатите са обещаващи, изследователите подчертаха, че са необходими повече дългосрочни проучвания, за да се потвърдят пълните ползи и безопасността на кетогенните диети за хора с гена APOE4.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
