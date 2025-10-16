Войната в Украйна:

16 октомври 2025, 10:07 часа 653 прочитания 0 коментара
След раздялата с Георги Тошев: bTV махна и Венета Райкова от "Преди обед"

bTV и Венета Райкова се разделят, а журналистката няма да бъде повече автор и водещ на "Преди обед". Това става ясно от официално съобщение на медийната група. Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията, пишат от bTV две седмици, след като прекратиха съвместната си дейност с продуцента Георги Тошев и неговата продуцентска компания.

Припомняме, че дотук се стигна след шумен публичен скандал между самата Райкова и бившият продуцент и главният редактор на "Преди обед", който обяви своето напускане от телевизията с думите: "Няма как да съм в едно предаване с Венета Райкова. Тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярвам. С мейл до ръководството на bTV ги предупредих за последиците имиджово", написа Тошев. С него си тръгна тогава и част от екипа на предаването, а сега отново се връщат титулярните водещи и редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева.

Минути след оповестяването на раздялата между bTV и Райкова, самият Тошев сподели цитат на великата актриса Цветана Манева:

Раздорът

Иначе преди две седмици телевизията избра да освободи Тошев и да остави Райкова на работа, като едва след няколко дни в ефир, тя излезе в болничен и сподели снимки в социалните мрежи на цветя, с които благодари за подкрепата и благопожеланията към нея. Не бе съобщена обаче официална информация за здравословното й състояние и дали отпуската й от ефир има общо със скандала.

Венета Райкова води "Преди обед" по bTV от началото на есенния сезон, но това решение на телевизията предизвика доста негативни коментари. Тя влезе в предаването на мястото на Зейнеб Маджурова и Франциска Йорданова. Колегите им Оля Малинова и Петър Дочев останаха да водят рубрики. Сутрешното предаване на bTV определено не е толкова обичано, както когато водещи бяха Десислава Стоянова и Александър Кадиев.

През годините Райкова утвърди името си като лице на редица предавания ("Папараци", "Горещо"), автор на интервюта и журналистически разследвания, както и като един от най-четените съвременни български писатели.

Ивелин Стоянов
