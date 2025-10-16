Войната в Украйна:

Може да е в топ 5 на Висшата лига: играч на Лудогорец е сред най-бързите в Европа

16 октомври 2025, 10:18 часа 323 прочитания 0 коментара
Може да е в топ 5 на Висшата лига: играч на Лудогорец е сред най-бързите в Европа

Стана ясно кои са най-бързите играчи на Лудогорец. Шампионът на Първа лига от последните 14 години пусна видео, в което се вижда кои са най-бързите футболисти в състава. Играчите са бягали 50 метра, в които е засечена максималната им скорост. На първо място е Ерик Биле с 36.1 км/ч, а втори с 35.6 км/ч е Филип Калоч. Разликата между двамата е 0.5 км/ч или един метър на всеки 7 секунди.

Ерик Биле е малко зад третия и четвъртия по скорост във Висшата лига

На трето и четвърто място са Кайо Видал и Едвин Куртулуш със съответно 35.5 км/ч и 35.4 км/ч. А двамата най-бързи българи в Лудогорец са Симеон Шишков с 35.1 км/ч и Станислав Иванов с 34.8 км/ч. Най-бързият играч в света е Килиан Мбапе със забележителните 38 км/ч. А през този сезон във Висшата лига на Англия, която се слави като най-доброто първенство в света, с най-бързото темпо, само четирима футболисти са развили по-голяма скорост от Ерик Биле. Като третият и четвъртият са с нищожна преднина.

Още: След требъла с Лудогорец: Йовичевич взе интересно решение за продължение на кариерата си

Ерик Биле

0.01 км/ч оставят Ерик Биле на петото място

Първи в Англия е защитникът на Уулвърхямптън Джаксън Чачуа, който е развил 37.3 км/ч срещу Евертън. С почти цял км/ч по-малко е постижението на втория в класацията Брайън Мбемо. Новото попълнение на Манчестър Юнайтед е достигнало 36.36 км/ч в мача срещу Фулъм. И тук вече числата стават много близки. Трети е Даниел Джеймс с 36.14 км/ч. Съотборникът на Илия Груев в Лийдс е развил тази скорост в мач срещу Нюкасъл. И четвърти, само с 0.01 км/ч пред Ерик Биле, е Янкуба Минте. Крилото на Брайтън е постигнало скорост от 36.11 км/ч срещу Манчестър Сити. В своеобразната ни класация е ред на играча на Лудогорец с 36.1 км/ч, а след него е Антъни Еланга от Нюкасъл с 36 км/ч, които разви срещу Ливърпул.

Още: Бивша звезда на Висшата лига стана мениджър на тим, който доскоро се подвизаваше в английския елит

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Висша лига Лудогорец
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес