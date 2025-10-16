Може да е в топ 5 на Висшата лига: играч на Лудогорец е сред най-бързите в Европа

Стана ясно кои са най-бързите играчи на Лудогорец. Шампионът на Първа лига от последните 14 години пусна видео, в което се вижда кои са най-бързите футболисти в състава. Играчите са бягали 50 метра, в които е засечена максималната им скорост. На първо място е Ерик Биле с 36.1 км/ч, а втори с 35.6 км/ч е Филип Калоч. Разликата между двамата е 0.5 км/ч или един метър на всеки 7 секунди.

Ерик Биле е малко зад третия и четвъртия по скорост във Висшата лига

На трето и четвърто място са Кайо Видал и Едвин Куртулуш със съответно 35.5 км/ч и 35.4 км/ч. А двамата най-бързи българи в Лудогорец са Симеон Шишков с 35.1 км/ч и Станислав Иванов с 34.8 км/ч. Най-бързият играч в света е Килиан Мбапе със забележителните 38 км/ч. А през този сезон във Висшата лига на Англия, която се слави като най-доброто първенство в света, с най-бързото темпо, само четирима футболисти са развили по-голяма скорост от Ерик Биле. Като третият и четвъртият са с нищожна преднина.

0.01 км/ч оставят Ерик Биле на петото място

Първи в Англия е защитникът на Уулвърхямптън Джаксън Чачуа, който е развил 37.3 км/ч срещу Евертън. С почти цял км/ч по-малко е постижението на втория в класацията Брайън Мбемо. Новото попълнение на Манчестър Юнайтед е достигнало 36.36 км/ч в мача срещу Фулъм. И тук вече числата стават много близки. Трети е Даниел Джеймс с 36.14 км/ч. Съотборникът на Илия Груев в Лийдс е развил тази скорост в мач срещу Нюкасъл. И четвърти, само с 0.01 км/ч пред Ерик Биле, е Янкуба Минте. Крилото на Брайтън е постигнало скорост от 36.11 км/ч срещу Манчестър Сити. В своеобразната ни класация е ред на играча на Лудогорец с 36.1 км/ч, а след него е Антъни Еланга от Нюкасъл с 36 км/ч, които разви срещу Ливърпул.

