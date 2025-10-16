Войната в Украйна:

Ако Борисов не се върне, ще го обяви Дани Митов за издирване

16 октомври 2025, 10:20 часа 465 прочитания 0 коментара
"Ако не се върне, ще го обяви Дани Митов за издирване", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента по адрес на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, чиято партия проваля кворума в парламента вече втори ден. Припомняме, че Борисов се ядоса след изборите в Пазарджик, защото по думите му партията търпи негативите на управлението и няма смисъл да стои в него. Той обаче предложи преформатиране на кабинета и смяна на Наталия Киселова като шеф на парламента. 

"Това, което е разбрал Борисов по страната е, че е шеста политическа сила на следващите избори и да се връща тук и да крепи това правителство", каза още Василев. 

Липсата на кворум в парламента

Радостин Василев коментира и липсата на кворум в парламента. "Изпокрили са се управляващото мнозинство. Срамно е, заради тяхното неумение да се справят с проблемите на държавата, страда парламентът и Министерски съвет. Призовавам Бойко Борисов да ги събира от села и паланки, където ги е пратил, защото те пишат доклади като Никита Хрушчов за сталинизма, като на 20-ия конгрес КПСС. Ние сме желязо, желязото се кове само в на Георг Георгиев главата. Аз видях едни отрудени зависими хора по места", смята Радостин Василев за ГЕРБ. ОЩЕ: Много партии се опитаха да отхапят от ГЕРБ, но ние сме железни, а от желязо не се хапе лесно 

Деница Китанова
