Ако Борисов не се върне, ще го обяви Дани Митов за издирване

"Ако не се върне, ще го обяви Дани Митов за издирване", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента по адрес на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, чиято партия проваля кворума в парламента вече втори ден. Припомняме, че Борисов се ядоса след изборите в Пазарджик, защото по думите му партията търпи негативите на управлението и няма смисъл да стои в него. Той обаче предложи преформатиране на кабинета и смяна на Наталия Киселова като шеф на парламента.

"Това, което е разбрал Борисов по страната е, че е шеста политическа сила на следващите избори и да се връща тук и да крепи това правителство", каза още Василев.

Липсата на кворум в парламента

Радостин Василев коментира и липсата на кворум в парламента. "Изпокрили са се управляващото мнозинство. Срамно е, заради тяхното неумение да се справят с проблемите на държавата, страда парламентът и Министерски съвет. Призовавам Бойко Борисов да ги събира от села и паланки, където ги е пратил, защото те пишат доклади като Никита Хрушчов за сталинизма, като на 20-ия конгрес КПСС. Ние сме желязо, желязото се кове само в на Георг Георгиев главата. Аз видях едни отрудени зависими хора по места", смята Радостин Василев за ГЕРБ. ОЩЕ: Много партии се опитаха да отхапят от ГЕРБ, но ние сме железни, а от желязо не се хапе лесно