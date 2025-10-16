Войната в Украйна:

В Турция разориха националите по футбол! Сравниха си с Малта и Андора, присмяха ни се за малкото фенове (ВИДЕО)

16 октомври 2025, 09:58 часа 482 прочитания 0 коментара

Националният отбор по футбол на България допусна срамно поражение с 1:6 от Турция преди дни на Националния стадион "Васил Левски". "Лъвовете" отнесоха заслужено доста критики у нас, но резилът им бе коментиран и в южната ни съседка. Известни журналисти и анализатори акцентира върху пропадането на родния футбол, ниското ниво на Първа лига и лошата според тях посещаемост на мача между "трикольорите" и "лунните звезди".

Турск анализатор: Футболът в България е изчезнал

"Дайте на българите работеща кола и те биха счупили скоростната кутия. Не смятам, че дори играчите им имат книжки. Не знам кога изчезна футболът в България. Идват ти световни звезди като Гюлер и Йълдъз… На стадиона нямаше 50 души. Кенан ако отиде при баба си в Германия, повече братовчеди ще се съберат“, присмя се бившият футболист Батухан Карадениз, който по-скоро попада в категорията на неразвити таланти, но сега се изявява като коментатор.

@footballresital Bulgaristan 1-6 Türkiye Maç Sonu 🔥Batuhan Karadeniz#gündem #footballrecitall #taraftar ♬ orijinal ses - footballresital

Зеки Узундурукан заяви в ефира на A Spor: "Мога да кажа, че България е най-слабият отбор, който съм гледал. По-едно време имаше Малта и Андора. България е по-зле и от тях. Не се борят. През втората част се отказаха. България не демонстрира никакво развитие. Първенството им е лошо, не произвеждат играчи. Трибуните им бяха празни", смята той. Мненията от Турция бяха анализирани и в новото предаване на на Sportlive.bg и Actualno.com "Точно попадение".

ОЩЕ: Да се гордееш или да се срамуваш с Карлос Насар и националите по футбол (ВИДЕО)

@aspor 🎙️ Zeki Uzundurukan: Bulgaristan, bugüne kadar izlediğim en kötü milli takım. Bir dönem Malta ve Andorra falan vardı, Bulgaristan şu anda onlardan da kötü bir takım. #SadeceSpor #FutbolunKalbi #Futbol #ASpor #SporGünlükleri #Spor ♬ A Spor - orijinal ses - A Spor

Джем Юмеров Отговорен редактор
