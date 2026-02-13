Утре е Месопустна Задушница: 2 лесни рецепти за подавки

В събота – 14 февруари е първата за 2026 година Голяма Задушница. Подавките на Задушница са израз на нашата молитва и спомен за починалите. При поднасянето им, ние изразяваме желание Бог да ги прости, да упокои техните души. Самата храна не е основната цел, а молитвата за покойните.

Какво е характерно за подавките за Задушница

Тези раздавки имат благотворителен характер и се правят с цел да помогнем на нуждаещите се и да си припомним нашите покойни близки. Обикновено се поднасят варено жито, хляб, вино, плодове, дребни сладки или бонбони. Житото и виното имат символично значение - житото представлява бъдещото възкресение, а виното символизира животворната сила на Христос.

Освен на нашите близки, даваме подавки и на другите, които посещават гробовете на покойните си. Така и те могат да се помолят и да изразят своето уважение.

За съжаление, някои хора, поради незнание или суеверие, придават на подавките друг смисъл, вярвайки, че те са за самия покойник. Покойниците не се нуждаят от храна или питие в отвъдния свят, а нашите молитви са тези, които могат да помогнат на техните души.

Заедно с молитвите, когато споменаваме нашите роднини и близки, е важно да проявим милосърдие като извършваме добри дела. Така изразяваме милост, която Господ винаги очаква от нас: да помагаме на болни, страдащи или нуждаещи се, да раздаваме дрехи на бедните, да даряваме средства или други неща, които са необходими на Църквата. Когато казваме "Бог да прости нашите покойници" (и споменем техните имена), ние призоваваме и онзи, който ги приема, също да се помоли за тях.

Рецепта за бързи сиренки

Тези бързи сиренки можете да направите само за 30 минути.

Необходими съставки:

3 ч.ч. брашно

1 ч.ч. кисело мляко

1 ч.ч. натрошено краве сирене

1 с.л. сода

1 к.л. масло

1 бр. жълтък

Начин на приготвяне:

Слагаме пресятото брашно в подходящ съд. Добавяме киселото мляко с разтворената в него сода, и натрошеното на малки парченца сирене. Оформяме тесто. Тестото трябва да е много меко, но като се сложи на плота да не се ''разлива''. Ако се разлива, значи е нужно още брашно. Също така, докато се оформят питките, работния плот трябва да е поръсен с брашно.

С набрашнени ръце правим средни по големина питки. Подреждаме ги в тава, покрита с хартия за печене. Върху всяка питка слагаме по парче масло и го притискаме навътре. Намазваме ги с разбит жълтък. Печем 30 минути в загрята фурна на 170°C, без вентилатор, с включен горен и долен реотан до златисто.

Рецепта за крем пита

Тази крем пита се приготвя много лесно и бързо. Ето какво трябва да направите.

Необходими съставки:

400 гр бутер тесто

300 гр извара

1 к.ч. заквасена сметана

2 бр яйца

1/2 ч.ч течна сметана

1 ч.ч пудра захар

2 бр ванилии

плодове от компот (според предпочитанията)

кокосови стърготини (по желание)

Начин на приготвяне:

Изварата, заквасената сметана, течната сметана и яйцата се объркват в купа. Добавят се пудрата захар и ванилиите. Кремът се разбива до сгъстяване. С 2/3 от тестото се покриват дъното и околния ръб на намазнена тава. Върху него се разпределя крема. Отгоре се подреждат плодовете, нарязани на тънки резенчета.

Останалата част от тестото се реже на формички според желанието ви. Редят се равномерно върху плодовете. Питата се пече на умерена фурна 30 минути. Оставя се напълно да изстине. Реже се на парчета. Поръсва се с пудра захар и кокосови стърготини.