Как се приготвя най-вкусният задушен заек по селски

Когато ви се прииска домашна храна с богат аромат и меко месо, задушеният заек по селски е точният избор. Рецептата е проста и сигурна, стига да спазим няколко тънкости – правилно накисване, добро запечатване и спокойно задушаване. В следващите редове ще ви преведем през продуктите, стъпките и малките тайни за истински селски вкус.

Подправки за заешко

Какво трябва да е заешкото месо?

Най-добре е млад заек с бледорозово месо и еластична текстура. Ако месото е дивечово, ароматът е по-силен и изисква по-дълго мариноване. Порционирайте на едри парчета – бутчета, плешки и гръб – за да остане месото сочно при бавното готвене.

Необходими продукти (за 4-6 порции)

1 заек, почистен (около 1,5-1,8 кг)

нарязан на порции

2 средни глави лук, на полумесеци

2 моркова, на кръгчета

1 стрък целина или парче целина глава, на кубчета

3-4 скилидки чесън, леко смачкани

1 чушка (по желание), на ленти

2 домата, обелени и нарязани (или 200 мл доматено пюре)

150 мл бяло вино

2 дафинови листа, 6-8 зърна черен пипер, по щипка бахар и чубрица

1 чаена лъжичка сладък червен пипер

1 чаена лъжичка брашно (по желание, за леко сгъстяване)

60 мл олио или 40 мл олио + 20 г масло

сол на вкус, малко прясно смлян пипер

300-400 мл топла вода или бульон

връзка пресен магданоз

Подготовка и марината

Заекът обича спокойствие. Накиснете порциите за 1-2 часа в студена вода с 1-2 супени лъжици оцет или 2-3 супени лъжици кисело мляко; това омекотява влакната и изчиства дивия аромат. Подсушете добре, посолете и оставете за 15 минути. Ако имате време, мариновайте в смес от вино, дафинов лист, пипер и чесън за 3-4 часа в хладилник.

Как да задушите правилно?

Загрейте мазнината в широка тенджера с дебело дъно. Запечатайте парчетата заек на порции до златисто от всички страни и ги извадете. В същата мазнина сложете лука, моркова и целината със щипка сол. Задушете 5-6 минути, докато омекнат. Добавете чесъна и чушката за кратко. Отместете съда, сложете червения пипер и брашното (ако ползвате), размесете и върнете на огъня. Върнете месото, прибавете доматите, дафиновия лист, зърната пипер и бахара. Полейте с виното и оставете алкохолът да се изпари 1-2 минути. Долейте топла вода/бульон до половината на продуктите. Похлупете и гответе на много тих огън 70-90 минути, докато месото стане крехко. Разбърквайте от време на време и при нужда доливайте по малко течност. Овкусете със сол, чубрица и прясно смлян пипер в края. Поръсете с магданоз и оставете да „почине“ 10 минути.

Тънкости за крехко и ароматно месо

Запечатването е ключът – високата температура „затваря“ порите и пази соковете. Доматът дава плътност, а виното – мекота; ако готвите с по-зряло месо, увеличете времето на тих огън. Дафиновият лист и бахарът се дозирайтe пестеливо – те трябва да подчертават, не да водят. Солта се добавя след като месото омекне, за да не се стегне преждевременно.

С какво да поднесете?

По селски най-добре стоят печени картофи, ориз с масло или просто парче домашен хляб, което попива соса. Лютеница или туршия дават свеж контраст, а зелена салата балансира ястието. Ако искате лека пикантност, сложете щипка люто при сервиране, не по-рано.

Варианти според сезона

През лятото заменете доматите с пресни, а през зимата ползвайте домашно пюре. Може да сложите гъби за земен аромат или малки цели шалот лукчета за сладост. За печене във фурна: след стъпка 4 преместете в глинен съд, долейте течността, покрийте и гответе на 170°С около 90 минути.

Задушеният заек по селски е от онези гозби, които възнаграждават търпението. С правилна подготовка, тих огън и премерени подправки месото става меко, сосът – гъст и ароматен, а домът ухае на неделна трапеза. Това ястие приема сезонни добавки и се адаптира към вашия вкус, без да губи характера си. Поднесете топло, споделете с близки и се насладете на простата, но истинска селска кухня.