Евтини продукти, гурме резултат: Салата, която изненадва още с първата хапка

08 януари 2026, 16:10 часа 0 коментара
Търсите идея за нещо различно, засищащо и изненадващо вкусно, тази салатата с пилешки воденички е точното попадение. Често подценявани, воденичките могат да се превърнат в истинско изкушение.

Тази рецепта е подходяща както за обяд през уикенда, така и за впечатляващо предястие за празнична трапеза. Освен че е богата на протеин, салатата е балансирана, плътна и достатъчно елегантна, за да намери място и в модерното домашно меню.

Рецепта за салата с пилешки воденички

  • Подготовка: 30 минути
  • Време за приготвяне: 2 часа
  • Количество: 5 порции

На една порция

  • Калорично съдържание: 255 ккал
  • Протеин: 18,5 г
  • Мазнини: 18 г
  • Въглехидрати: 3 г

Необходими съставки за салата с пилешки воденички

  • 1 кг пилешки воденички;
  • 150 г лук;
  • 150 г моркови;
  • 100 г кисели краставички;
  • малка връзка магданоз;
  • растително масло за пържене;
  • кореноплодни зеленчуци, дръжки и подправки за бульон.

Необходими съставки за соса

  • 1 яйчен жълтък;
  • 100 г зехтин;
  • 1 чаена лъжичка лимонов сок;
  • 1 чаена лъжичка горчица;
  • 1/2 чаена лъжичка сол и захар.

Начин на приготвяне

Измийте добре пилешките воденички. Отстранете мазнината, като обърнете специално внимание на грубите, жълтеникави мембрани; не забравяйте да ги изстържете, ако ги видите.

Поставете измитите воденички в голяма тенджера и ги залейте със студена вода (около 2 литра). Добавете кореноплодите зеленчуци, дръжките и подправките за бульона, както и сол на вкус. Например можете да използвате: чесън, лук, моркови, дафинов лист и малко черен пипер - основните подправки, както за пилешки, така и за базисен бульон. Оставете да заври. Варете на слаб огън за 1,5 до 2 часа.

Докато пилешките воденички се готвят, пригответе зеленчуците. Обелете морковите и ги нарежете на тънки лентички. Налейте 3 супени лъжици растително масло в тиган, добавете нарязаните моркови и поръсете със сол. Пържете на слаб огън, докато омекнат, около 10 минути.

Нарежете лука на тънки кръгчета. Запържете лука в растително масло, докато стане прозрачен. Препоръчваме ви да добавите сол и малко масло, за да придадете на лука карамелизиран цвят и много вкусен вкус.

Когато пилешките воденички са готови, отцедете ги в гевгир и отстранете кореноплодните зеленчуци и подправките. Нарежете ситно охладените пилешки воденички и ги сложете в купа. Добавете охладения пържен лук в купата. След лука, добавете пържените моркови. Нарежете осолените или маринованите краставици на малки кубчета и добавете нарязаните краставици към останалите съставки.

Пригответе соса. Във висока купа за миксер сложете суров яйчен жълтък, една чаена лъжичка горчица, сол и захар. Разбийте, след което добавете рафиниран зехтин или растително масло, капка по капка, докато се сгъсти. Накрая добавете лимонов сок или ябълков оцет и разбийте отново добре. Това ще създаде гъст сос, подобен на майонеза - идеалният дресинг за домашно приготвени салати.

Подправете салатата със ситно нарязан магданоз и соса. Разбъркайте добре съставките и оставете салатата да престои в хладилник за един час.

Сложете салатата с пилешки воденички в купа за салата, гарнирайте с листо магданоз, поръсете със смлян черен пипер и сервирайте. Тази салата може да се сервира като основно ястие; много е засищаща и невероятно вкусна.

Добър апетит!

Цвета Господинова
Цвета Господинова Отговорен редактор
