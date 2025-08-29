Войната в Украйна:

Как се приготвя перфектното пиле по градинарски?

29 август 2025, 07:55 часа 0 коментара
Как се приготвя перфектното пиле по градинарски?

Съдържание:

Пилето по градинарски е сред онези традиционни ястия, които съчетават простота и богатство на вкусове. То е едновременно засищащо и леко, а комбинацията от крехко пилешко месо и сезонни зеленчуци носи усещане за уют и топлина. В българската кухня тази рецепта заема особено място – тя е символ на домашно приготвена храна, в която всеки продукт е използван пълноценно.

За да постигнем наистина перфектен резултат, трябва да познаваме не само основната рецепта, но и малките кулинарни хитрости, които превръщат това ястие в истинска наслада.

Какво прави пилето по градинарски специално?

За разлика от обикновено запечено пилешко, тук месото се приготвя заедно със зеленчуци, които му придават аромат и сочност. Сосът е лек, но същевременно дълбок на вкус, а зеленчуковото изобилие прави ястието питателно и цветно.

Кои са задължителните зеленчуци в пилето със зеленчуци

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Името му идва от факта, че се използват основно „градински“ зеленчуци – моркови, лук, домати, чушки, картофи и грах. Това е ястие, което може да се приготвя през цялата година, като се адаптира според сезонните продукти.

Необходими продукти за класически вариант

• 1 пиле (около 1,2–1,4 кг) или 1 кг пилешки бутчета/гърди

• 2 глави кромид лук

• 2 моркова

• 2 червени чушки

• 1 зелена чушка

• 3 средни домата или 200 мл доматен сок

• 250 г замразен или пресен грах

Как се приготвя най-вкусното пиле по ловджийски

• 2–3 картофа

• 3 с.л. зехтин или слънчогледово олио

• 1 ч.л. червен пипер

• сол и черен пипер

• 200 мл зеленчуков бульон или вода

• пресен магданоз

Подготовка на месото и зеленчуците

Пилето се измива, подсушава и нарязва на парчета. Лукът се нарязва на полумесеци, морковите – на кръгчета, чушките – на ивици, картофите – на кубчета. Доматите може да се обелят и настържат или да се използва готово пюре. Зеленчуците трябва да са свежи, за да придадат максимално богат вкус.

Начин на приготвяне – класическа технология

1. В широк тиган загрейте мазнината и запържете леко парчетата пиле, докато придобият апетитна коричка.

2. Извадете месото и в същата мазнина задушете лука и морковите до омекване.

3. Прибавете чушките и картофите, разбъркайте добре.

4. Добавете настърганите домати и оставете да къкрят няколко минути.

5. Съберете пилето със зеленчуците, добавете червен пипер, сол и черен пипер.

6. Изсипете всичко в тава, долейте с бульона и сипете граха.

7. Печете в загрята фурна на 180°C за около 50 минути, докато пилето е готово и зеленчуците се стопят в ароматен сос.

Каква е тайната на перфектната картофена яхния с пиле?

Тънкости за перфектен резултат

• Запържването на месото е задължително – то заключва соковете и гарантира крехка текстура.

• Доматите придават характерната киселинност и свежест – без тях ястието губи част от идентичността си.

• Пресният магданоз, добавен след изваждане от фурната, освежава вкуса и балансира мазнината.

• За по-интензивен аромат може да се добави малко чесън или дафинов лист.

Алтернативна версия в глинен съд

Приготвянето на пилето по градинарски в глинен гювеч е още по-автентично. Продуктите се подреждат сурови – първо зеленчуците, после месото, и се заливат с бульон. Гювечът се захлупва и се пече на по-ниска температура (около 160–170°C) в продължение на 2 часа. Така всички вкусове се събират в наситен сос, а месото става изключително крехко.

С какво да поднесем ястието?

Пилето по градинарски е достатъчно пълноценно и може да се сервира самостоятелно. Въпреки това свежа салата от сезонни зеленчуци и хрупкав хляб са чудесни допълнения. За зимните месеци идеална компания са кисели краставички или туршия.

Хранителни качества

Ястието е богато на белтъчини от пилешкото месо и витамини от зеленчуците. Благодарение на разнообразието от продукти, то е балансирано и подходящо за всекидневна консумация.

Фибрите от зеленчуците подпомагат храносмилането, а ниското съдържание на мазнини го прави добър избор за хора, които следят калориите си.

Как се приготвя най-вкусното пиле по градинарски

Съхранение и повторно подгряване

Готовото ястие може да се съхранява в хладилник до три дни. Загрява се лесно на котлон или във фурна. Често на следващия ден вкусът става още по-богат, тъй като продуктите са се овкусили допълнително.

Независимо дали ще го приготвите в тава, в йенски съд или в глинен гювеч, резултатът винаги е ароматен, сочен и впечатляващ. Това е ястие, което носи топлината на дома и радостта от споделената трапеза.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Михалева
Десислава Михалева Отговорен редактор
Рецепта рецепти пиле по градинарски
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес