Как се приготвя пица с овесени ядки?

Съдържание:

Пицата отдавна е едно от най-обичаните ястия по света – бърза, удобна и винаги вкусна. Въпреки това все повече хора започват да търсят по-здравословни варианти, които да заменят класическото тесто от бяло брашно. Една оригинална и изключително полезна алтернатива е пицата, приготвена с овесени ядки.

Тя носи различна текстура, специфичен ядков вкус и редица ползи за организма. В следващите редове ще откриете защо този вариант е толкова популярен, как да го приготвите у дома и какви тънкости да спазите, за да получите най-добър резултат.

Ползите от овесените ядки в тестото

Овесените ядки не случайно се наричат „суперхрана“. Те съдържат фибри, които подпомагат храносмилането и създават чувство за ситост. В тях се откриват още витамини от група B, магнезий и желязо. Благодарение на ниския си гликемичен индекс, овесът осигурява бавна и равномерна енергия, без резки колебания в нивата на кръвната захар.

Когато заменим бялото брашно с овесени ядки, пицата се превръща в далеч по-здравословен избор, без да губи от своя вкус.

Как да подготвим тесто от овесени ядки?

Най-удобният вариант е да смелим фините овесени ядки до брашно. Те се комбинират с яйца и млечен продукт – кисело мляко или йогурт, които действат като естествено лепило и правят основата по-еластична.

Добавянето на малко бакпулвер и зехтин омекотява структурата и подобрява вкуса. За разлика от класическото тесто, тук не се чака дълго време за втасване, а сместа се пече веднага.

Рецепта за домашна пица с овесени ядки

Продукти за основата:

• фини овесени ядки 200 г

• яйца 2 бр

• кисело мляко 150 г

• бакпулвер 1 ч.л.

• зехтин 2 с.л.

• малко сол

Продукти за плънката:

• доматен сос с чесън и подправки 100 г

• кашкавал или моцарела 120 г

• гъби 100 г

• пилешко или пуешко месо 80 г

• няколко маслини

• сушен босилек или риган

Как се приготвя блатът?

Смесете овесените ядки с яйцата, киселото мляко и бакпулвера. Добавете зехтина и солта, след което разбъркайте до гъста смес. Разстелете я върху тава, покрита с хартия за печене, като оформите тънка основа. Печете около 12 минути в предварително загрята фурна на 180°C, докато блатът се стегне и стане леко златист.

Подреждане на пицата

Когато основата е полуготова, я извадете и намажете с доматен сос. Разпределете гъбите, месото и маслините, а отгоре поръсете с настърган кашкавал. Върнете пицата във фурната за още 10–15 минути, докато сиренето се разтопи и придобие апетитен загар.

Съвети за перфектен вкус

Ако искате по-хрупкава основа, оставете я да се пече малко по-дълго преди да сложите плънката. За по-богат аромат добавете малко настърган пармезан директно в тестото. Домашният доматен сос от пасирани домати, чесън и свежи подправки прави вкуса много по-интензивен от готовите сосове.

Разнообразие от варианти

Предимството на овесената пица е, че позволява безброй комбинации. Ако сте вегетарианец, може да заложите на печени зеленчуци, спанак и сирене.

Любителите на морската кухня могат да приготвят вариант с риба тон, скариди или аншоа.

Класическата „Маргарита“ също е прекрасен избор – с доматен сос, моцарела и пресен босилек.

Хранителна стойност и ползи

Пицата с овесени ядки е по-балансирана в сравнение с класическата. Благодарение на високото съдържание на протеини и фибри, тя държи ситост за дълго и е чудесна за хора, които спазват хранителен режим. Бета-глюканите в овеса помагат за понижаване на холестерола и имат положителен ефект върху сърдечно-съдовата система.

Детски вариант на рецептата

Малчуганите обожават пица, но често родителите се тревожат за състава ѝ. Овесената основа е чудесно решение – здравословна и вкусна едновременно. За децата може да се използват по-леки продукти като царевица, шунка и топено сирене. Така получавате ястие, което те ще хапват с удоволствие, а вие ще сте спокойни, че е полезно.

Как да съхраняваме готовата пица?

Ако остане, пицата може да се държи в хладилник до два дни. Затоплянето е най-добре да стане във фурна или сух тиган, за да запази текстурата си. Подходяща е дори за обяд в кутия, тъй като запазва вкуса си и студена.

Независимо дали сте почитатели на класическата италианска кухня или искате да внесете разнообразие в менюто си, този вариант със сигурност ще ви изненада приятно. Овесените ядки превръщат пицата в ястие, което можем да консумираме без угризения, а възможността за различни комбинации прави всяка пица уникална.

