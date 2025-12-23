Какво НЕ бива да се прави на Бъдни вечер

От древни времена Бъдни вечер е ден, в който християните се подготвят за Коледа. На този ден семейството се събира около празничната трапеза, но без шумни празненства. Нашите предци са се придържали не само към определени традиции, но и забрани. Вярвало се е, че спазването на прости правила на този ден ще донесе мир, благоденствие и Божията благодат в дома.

Какво е забранено на се прави на Бъдни вечер и какви суеверия съществуват

Много важно беше и е да не се сяда на масата преди да се появи първата звезда в небето. Празничната вечеря трябва да започне след появата на първата звезда в небето. Според поверието изгряването на Витлеемската звезда бележи раждането на Исус Христос.

Бъдни вечер 2025: Традиции, обичаи и забрани

На Бъдни вече не трябва да се карате и да кълнете. Също така на този ден не трябва да вършите тежка работа. Не е добре да вземете пари назаем, както и да подарите нещо от дома си - вярва се, че по този начин ще „извадите изобилието“ от дома си. Оставянето на масата празна се счита за признак на бедност. На този ден не трябва да бъдете стиснати - поверието гласи, че годината ще бъде „бедна“;

На този ден не трябва да пиете алкохол, защото Светата вечер е ден за пост и духовност. Въпреки че Бъдни вечер е семеен празник, не трябва да отказвате гостоприемство, защото това може да донесе нещастие. Изхвърляне на храна от празничната трапеза се счита за грях, защото тя се смята за благословена.

Също така на Бъдни вечер не трябва да се правят гадания, защото се вярва, че това обвързва празника с нечисти сили.

Най-важните традиции на Бъдни вечер

Най-важните традиции на Бъдни вечер са свързани с празничната трапеза. На нея се слага задължително само постни ястия - те трябва да са 7,9, 11 или 12 на брой. Сред ястията на празничната трапеза са постни сарми, варен боб, варено жито, сушени плодове и зеленчуци, тиквеник, содена питка.

Приготвянето на трапезата започва от ранни зори. Домакинята на дома приготвя питка ( в нея не се слагат мая, мляко и яйца). В питката може да се сложи и паричка. На Бъдни вечер се прави и втората кадена вечеря.

Според поверието човек трябва да опита от всичко, което е на масата, за да има изобилие в дома през новата година. Вечерта трапезата не се вдига, а се оставя за мъртвите.

4 груби грешки при месенето на питка за Бъдни вечер