Съдът пусна под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест за Росен Кръстев - Стъкларя. Решението е взето след дълго заседание на магистратите след обжалване на мерките за неотклонение на петима обвиняеми по дело за организирана престъпна група. Те са обвинени в участие в схема за палежи, подкупи и разпространение на наркотици. Общо седем души са привлечени като обвиняеми, предаде bTV.

Първоначално Окръжният съд в Ловеч, по искане на прокуратурата, наложи различни мерки, включително най-тежката – „задържане под стража“ за Росен Кръстев, сочен от обвинението като ръководител на групата, в която участвали и полицейски служители.

До процеса се стигна след акции в Ловеч и София. Трима служители на столичното 05 РПУ-СДВР се разследват за участие в същата организирана престъпна група, сред тях се предполага, че е и началникът на управлението Пламен Максимов. Защитата на Кръстев настоя мярката да бъде облекчена, като посочи влошеното му здравословно състояние и липсата на достатъчно доказателства на този етап от разследването. Адвокатите поискаха и достъп до класифицираните материали по делото, както и официална справка от ареста в Ловеч за състоянието на клиента им.

След закрито съвещание съдебният състав, председателстван от съдия Корнелия Колева, даде ход на делото. Представителят на държавното обвинение Георги Георгиев настоя мярката, определена от ловешкия съд, да остане в сила. В крайна сметка, Апелативният съд реши да я промени и постанови „домашен арест“ с електронна гривна за проследяване. Само разглеждането на тази мярка продължи над седем часа.

Съдът продължи с разглеждането на мерките и на останалите обвиняеми. Прокуратурата обжалва и домашния арест на Пламен Максимов – началник на Пето районно управление в София, като настоява за по-тежката мярка „задържане под стража“. Под домашен арест е и Калоян Натев, като и в този случай държавното обвинение иска промяна.

В ареста остават Юлиян Бързашки и Емил Мушев. Техните защитници също настояват за по-леки мерки за неотклонение.

Процесът в Апелативния съд във Велико Търново продължава.