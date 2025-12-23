Любопитно:

Тежка катастрофа край Владая: Два автомобила се сблъскаха челно

23 декември 2025, 18:45 часа 325 прочитания 0 коментара
Тежка катастрофа край Владая - два леки автомобила се сблъскаха челно. Сигнал за инцидента е подаден към 17:12 часа, предава bTV.

На място са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. По първоначални данни има пострадали. Един човек е с опасност за живота. Движението в посока София е блокирано.

