Кои са най-добрите дни през ноември 2025 за приготвяне на кисело зеле

Най-добрите дни за приготвяне на кисело зеле през ноември 2025 г. според лунния календар

Tрадиционно ноември месец се счита за най-подходящото време за приготвяне на кисело зеле, тъй като именно през този период къснозреещите сортове придобиват оптимална сладост и плътност на главите и за най-подходящи за приготвяне на зимнина. За да приготвите хрупкаво и сочно кисело зеле, което ще се запази дълго време, е необходимо да се следват не само някои доказани кулинарни правила, но и народни препоръки, свързани с лунния календар.

Най-добрите дни за приготвяне на кисело зеле през ноември 2025 г. според лунния календар

Според древни народни знаци и лунния календар, най-вкусното и хрупкаво зеле се получава, ако започнете процеса на ферментация на нарастваща луна. Тази фаза насърчава активната и правилна ферментация, която е ключова за качеството на туршията.

Прочетете също: Фаталните грешки при приготвяне на кисело зеле

Най-благоприятните дати за приготвяне на кисело зеле през ноември 2025 година, според лунния календар, са следните: 2-5, 8, 9, 11, 12, 13, 20-25 ноември.

Традиционните „женски“ дни, когато според народните вярвания е по-добре да се приготвя кисело зеле, са сряда, петък и събота.

Златни правила за приготвяне на перфектното кисело зеле

За да направите зелето ароматно, хрупкаво и да не е горчиво, трябва да спазвате няколко основни правила. Използвайте само къснозреещи сортове - зелките трябва да са плътни, тежки, с бели листа. Зелките от ранните сортове са твърде меки и са склонни бързо да вкиснат. Ако приготвяте кисело зеле в буркан или друг съд, в който трябва да е нарязано, нарежете го на тънки и равномерни лентички. Колкото по-тънки са лентите, толкова по-добре и по-равномерно ще ферментира зелето.

Използвайте само едра или среднозърнеста каменна сол без никакви добавки. Йодираната или морската сол може да забави процеса на ферментация и да намали хрупкавостта на зелето. Морковите са необходими за придаване на цвят и лека сладост, но добавянето им в твърде голямо количестви ще направи зелето безвкусно.

Вижте още: Вкусно кисело зеле в буркан: Перфектната рецепта

След осоляване, зелето трябва да се притисне добре, така че да отдели достатъчно количество сок, в който протича правилната ферментация. През първите два или три дни съдът със зелето се държи на стайна температура, след което се премества на хладно място, за да се спре прекомерната ферментация.

По време на активната ферментация зелето трябва да се пробива ежедневно с дървена пръчка или дълъг нож чак до дъното, за да се освободи въглеродният диоксид и да се предотврати горчивината на зелките.

Прочетете също: Какво да направите, ако сте пресолили киселото зеле