Какво да направите, ако сте пресолили киселото зеле

В стремежа си да приготвят хрупкаво и вкусно кисело зеле, което не омеква и дълго запазва хрупкавостта си, някои домакини добавят повече сол от необходимото. Всеизвестен факт е, че ако не се сложи достатъчно сол, зелето не ферментира добре, омеква и се разваля бързо. Но пресоляването на зелето също го прави негодно за консумация. Защо киселото зеле се оказва твърде солено и какво може да се направи за коригиране на ситуацията.

Какво се прави при пресоляване на киселото зеле?

Една от основните причини за пресоляване на киселото зеле е използването на грешна сол. Ако рецептата изисква едра каменна сол, използвайте я. Не всички видове сол имат еднаква интензивност на вкуса. Например, фината сол е по-солена. Какво трябва да направите, ако сте пресолили киселото зеле?

Разредете саламурата с вода. Този метод е подходящ за зеле, ферментирало в малки съдове. След като зелето пусне соковете си, опитайте саламурата. Ако има твърде много сол, отцедете необходимото количество и го заменете с преварена вода на стайна температура. Разклатете добре буркана или тенджерата, за да разпределите разредената саламура равномерно.

Друг начин да спасите пресоленото зеле е с употребата на сурово яйце. Този метод може да се използва, когато зелето е напълно ферментирало, но все още е малко солено. Чукнете сурово кокоше яйце в тензух, сгънат наполовина, като запазите жълтъка непокътнат. Накиснете тензуха с яйцето в зелето за 15 минути. Суровото яйце ще изтегли част от излишната сол. Внимавайте яйцето да не изтече от тензуха.

За да избегнете пресоляването на зелето, следвайте стриктно рецептата за приготвянето му. По този начин киселото зеле ще бъде точното количество сол и няма да се налага да прилагате методи за намалява на съдържанието на сол в саламурата. Обикновено на 1 кг зеле се добавят 20-25 гр сол.

Дори и да не можете да премахнете излишната сол от вече ферментиралото зеле, не бързайте да го изхвърляте. Опитайте да го задушите с други зеленчуци без да добавяте сол.

Йодираната, хималайската и други видове сол могат да причинят нежелани химични реакции по време на ферментацията, което ще доведе до потъмняване на зелето. Използвайте едра морска или каменна сол, като е задължително тя да е нейодирана.

Понякога ферментиралото зеле може да има горчив вкус. За да избегнете това, го пробивайте с дървено шишче 3-4 пъти на ден. Това е необходимо, за да се освободи газът, който се образува по време на ферментацията.

