Вкусно кисело зеле в буркан: Перфектната рецепта

Тази рецепта за кисело зеле в буркан е най-простата, получава се сочно, хрупкаво и здравословно. Използвайте само средно ранни или късни сортове зеле за ферментация по този метод. Приготвеното кисело зеле може да използвате за приготвяне на различни ястия: винегрет, салати, кнедли, пайове, яхнии с месо и гъби, а също така можете да приготвите зелева чорба от него или да го консумирате директно.

Рецепта за кисело зеле в буркан

За неговото приготвяне ще са ви необходими следните съставки:

бяло зеле - 950 гр

морков - 50 гр

зрънца черен пипер - 8 бр.

дафинов лист - 1 бр.

каменна сол - 20 гр

буркан с вместимост 1 литър

Измийте главата зеле и я нарежете на ситно. Настържете морковите на средно едро ренде. Сложете зелето, морковите, дафиновия лист, черния пипер на зърна в купа, поръсете със сол и разбъркайте леко с ръце.

Напълнете зелето плътно в буркана, поставете буркана в чиния и го оставете на стайна температура, като го оставите без капак за 2-3 дни. Може единствено да го покриете с марля. Необходимо е от време на време пробождате зелето на дъното на буркана с дървено шишче, за да освободите газовете. Зелето ще пусне соковете си след ден-два, а на третия ден го покрийте с пластмасов капак и го поставете в хладилника. Зелето ще бъде готово след 2-3 дни. Преди сервиране го поръсете с олио и поръсете със ситно нарязан праз лук.

Ако зелето пусне малко сок, долейте студена вода.

Още съвети за приготвяне на кисело зеле в буркан

След като сте избрали подходяща глава зеле, измийте я и я подсушете. С помощта на голям, остър нож нарежете зелето. Не го режете на твърде тънки резени, в противен случай зелето бързо ще загуби хрупкавостта си и ще стане кашаво.

Не използвайте йодирана сол за мариноване, тъй като йодът забавя ферментацията. Използвайте среднозърнеста или едра каменна сол.

Киселото зеле трябва да ферментира в стъклен буркан, емайлирана тенджера или купа, но дървените бъчви са най-подходящи за мариноване. Не съхранявайте зелето в алуминиеви контейнери, тъй като то ще придобие метален вкус и ще се развали бързо.

За да направите киселото зеле от буркан хрупкаво, добавете малко настърган хрян. В зависимост от рецептата, зелето се ферментира и с моркови, ябълки, червени боровинки, люти чушки, цвекло и мед.

