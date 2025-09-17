Лаваш със сирене на тиган: Бърза и вкусна рецепта

Имате гости или просто искате да приготвите бърза и вкусна закуска? Тази проста и безупречна рецепта за лаваш със сирене на тиган е идеалното решение в тези два случая. Тези хрупкави пликове от лаваш с пълнеж от сирене са истинско спасение, когато нямате много време за готвене. Минималните усилия и максималното удоволствие са гарантирани, ако приготвите тази рецепта.

Вкусен лаваш със сирене на тиган

За приготвянето на това вкусно и апетитно ястие ще са ви необходими следните съставки:

яйца - 2 бр.

моцарела - 200 гр

майонеза - 50 гр

заквасена сметана - 1 супена лъжица

тънък лаваш - 300 гр

сол и черен пипер на вкус

пресен лук - 100 гр

свежи подправки - по избор

растително масло за пържене - 1 супена лъжица

Вкусът на тази баница с лаваш ще ви върне години назад

Започенете с подготовката на яйцата. За изпълнението на тази вкусна рецепта ще ви трябва две твърдо сварени яйца. След кати ги сварите, охладете ги със студена вода и ги обелете. Настържете ги на средно едро ренде заедно с 200 гр моцарела ( в случая тя може да се замести със същото количество настърган кашкавал). Добавете 100 гр ситно нарязан зелен лук и накълцани свежи подправки според вашите вкусови предпочитания (може да използвате магданоз, босилек или други подправки). Подправете със смес от 50 гр майонеза и 1 с.л. заквасена сметана — това ще направи плънката крехка и сочна. Подправете със сол и черен пипер на вкус.

Нарежете тънкия лаваш (300 гр) на квадрати с размери приблизително 15 х 15 см. Ако лавашът е сух, леко го намажете с майонеза, за да предотвратите напукване при навиване. Поставете 1-1,5 супени лъжици пълнеж в центъра на всеки квадрат. Внимателно го навийте на плик, като подгънете краищата, за да предотвратите изтичането на пълнежа по време на пържене.

С какво да заместим хляба - така, че да не се лишаваме от него?

Загрейте 1 супена лъжица растително масло в тиган. Поставете лавашовите опаковки с шева надолу и пържете на среден огън за 4-5 минути от всяка страна, докато станат златистокафяви. Сиренето вътре трябва да се разтопи - това ще създаде онази деликатна, кремообразна текстура. Сервирайте веднага, докато лавашът е хрупкав, а сиренето е все още еластично!

Този пържен лаваш със сирене доказва, че вкусните ястия могат да бъдат бързи и лесни за приготвяне. Експериментирайте с плънката: може да добавите шунка, пилешко месо или гъби. Тази рецепта ще бъде вашето кулинарно спасение за всеки повод.

Този лаваш с яйца на тиган е нещо невероятно - трябва да се пробва