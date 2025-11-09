Войната в Украйна:

09 ноември 2025, 23:59 часа 429 прочитания 0 коментара
Вихрушка на върха в Серия А: Интер взе дербито, Наполи се провали (РЕЗУЛТАТИ)

Интер постигна изключително ценен успех с 2:0 над Лацио в дерби от 11-ия кръг на Серия А. На "Сан Сиро" Лаутаро Мартинес откри резултата едва в третата минута, а след час игра Йоан Бони удвои преднината на "нерадзурите". С успеха отборът, воден от Кристиан Киву, излезе на първо място в таблицата с 24 точки. Толкова има и Рома, който надви Удинезе с 2:0 по-рано през деня. Наполи пък допусна поражение с 0:2 от Болоня и падна до четвъртата позиция с 22 пункта. "Хрътките" са пети с точка по-малко.

Болоня удари Наполи

В Болоня Тийс Далинга и Джон Лукуми вкараха попаденията за домакините. В 8-ата минута титулярният вратар на "хрътките" Лукаш Скорупски се контузи, а 17-годишният Масимо Песина влезе на негово място. Наполи продължава да изпитва сериозни трудности в атака, като тимът няма отбелязан гол в последните си три мача.

В битката на дъното Дженоа завърши наравно 2:2 у дома с Фиорентина. Лео Йостигор и Лоренцо Коломбо вкараха за домакините, докато Алберт Гудмундсон и Роберто Пиколи се разписаха за гостите от Флоренция. Дженоа е 18-та в таблицата на Серия А със 7 точки, докато Фиорентина е 20-и с 5 точки.

Резултати от 11-ия кръг на италианското футболно първенство:

Аталанта - Сасуоло - 0:3

Болоня - Наполи - 2:0

Дженоа - Фиорентина - 2:2

Рома - Удинезе 2:0

Интер Милано - Лацио 2:0

от събота:

Комо - Каляри - 0:0

Лече - Верона - 0:0

Ювентус - Торино - 0:0

Парма - Милан - 2:2

от петък

Пиза - Кремонезе - 1:0

Джем Юмеров
