Тези 2 съставки ще направят картофеното пюре божествено вкусно

Много домакини се оплакват, че картофеното пюре се получава лепкаво, течно или на бучки. Според кулинарния блогър Meals with Max, постигането на перфектни резултати е лесно - просто трябва да следвате няколко правила и да добавите правилните две съставки. В резултат на това ще получите божествено вкусно пюре.

Тайната на пухкавото и божествено вкусно картофено пюре

Първо нарежете картофите на еднакви парчета, за да се сварят равномерно. След това ги сложете в тенджера, залейте със студена вода, добавете малко сол и варете около 20 минути, докато омекнат. Топлата или вряща вода не е подходяща, тъй като ще сготви външната част по-бързо от вътрешността. След варене отцедете водата и оставете картофите да изсъхнат за няколко минути.

НЕ масло: Тази съставка е тайната на пухкавото картофено пюре

При приготвянето на пюрето блогърът препоръчва използването на преса за картофи, тя помага сместа да стане гладка и ефирна.

Какво да добавите към пюрето за вкус - съвет

Две прости съставки превръщат обикновеното картофено пюре в такова с ресторантско качество - разтопено масло и топло прясно мляко.

Разтопено масло - добавете го първо. То добавя мекота и богат вкус, създавайки кадифена текстура. Топлото мляко прави консистенцията гладка и предотвратява образуването на лепкава маса. След като добавите млякото и маслото, разбъркайте добре, подправете със сол и черен пипер и се насладете на перфектно кремообразното пюре.

Ако използвате студено мляко, то ще направи пюрето лепкаво и сиво. Важно е стриктно да спазвате този ред, тъй като маслото добавя вкус, докато млякото регулира консистенцията. Когато приготвяте веган пюре, използвайте бадемово или соево мляко.

Как да си направим вкусно картофено пюре: още трикове

Не прекалявайте с бъркането, тъй като това може да доведе до сгъстяване на пюрето. Използвайте преса или цедка, а не блендер. Това ще запази ефирността на пюрето. За да подсилите вкуса, можете да добавите малко индийско орехче или чесън на прах.

Важно е и правилното осоляване. Посолете водата предварително, за да могат картофите да абсорбират солтапостепенно и равномерно. Сложете картофите във вряща вода и варете около 20 минути. Ако започнете да ги готвите в студена вода, горният слой може да се превари, оставяйки средата на картофите сурова. Също така, част от нишестето може да мигрира във водата, а това ще направи пюрето воднисто и безвкусно.

